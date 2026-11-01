Pide Puskás: el golazo de chilena de Lucas Ocampos en el empate entre Rayados y Tijuana por la Liga MX

El argentino metió una chilena en el punto de penal y marcó un tanto que peleará por ser el mejor del año.

En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga MX, en el Estadio BBVA, Rayados de Monterrey empató 3 a 3 con Tijuana, por lo que de esta manera se metió dentro de los ocho primeros lugares, pensando en la clasificación a los playoff del certamen.

En este encuentro, el volante argentino del elenco local, Lucas Ocampos, marcó un verdadero golazo de chilena, que significó el 3 a 2 parcial, y por el que podría pelear por ganar el Premio Puskás, que entrega FIFA cada año en la edición de los The Best.

Corrían los 12 minutos del segundo tiempo, cuando Oliver Torres tomó la pelota en la banda derecha y envió un centro al punto penal, en donde apareció el ex River para inventar una chilena que se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Antonio Rodríguez, que nada pudo hacer para evitar este tanto.

Hay GOLES que nunca se van a olvidar y el de Lucas Ocampos es uno de ellos. 🤩Ⓜ️



¡Hermosísima anotación de los @Rayados esta noche!#LaLigaDeLaAfición✨ | #J15 | #AP26 | #MTYXOL pic.twitter.com/5xkWc8ljW4 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2026

Este fue el séptimo gol que convirtió Ocampos en lo que va del Torneo Apertura de México, en 12 partidos disputados. De esta manera, se metió en el top 5 de los máximos goleadores del certamen, por debajo de Salomón Rondón, Henry Martin, Juninho y su compatriota, Juan Brunetta.

Los últimos dos ganadores del Puskás fueron goles de chilena

Si hay un dato que ilusiona a Lucas Ocampos con poder ganar el premio Puskás es que los últimos dos en quedarse con este premio no solo son argentinos, sino que ambos lo consiguieron con goles de chilena. El primero de ellos fue Alejandro Garnacho, con su tanto ante Everton en la temporada 2023/24.

Publicidad

Luego, apareció Santiago Montiel, quien realizó una pirueta desde afuera del área en la victoria de Independiente por 1 a 0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Apertura 2025.

Datos clave