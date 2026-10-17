Por qué no juega Enzo Fernández hoy en Manchester City vs. Ipswich Town por la Premier League

Este sábado, Manchester City recibe a Ipswich Town por la séptima fecha de la Premier League 2026/27, en un partido determinante para decidir si mantiene el puntaje ideal o corta su racha positiva. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada es la llamativa ausencia de Enzo Fernández en la formación inicial para este compromiso.

Cabe recordar que arribó en el reciente mercado de pases a cambio de 145 millones de euros procedente desde Chelsea y significó el traspaso más elevado de la historia del fútbol británico. A su vez, desde su arribo disputó 6 partidos, convirtió 1 gol y repartió 1 asistencia, empezando a demostrar su nivel bajo las órdenes de Enzo Maresca.

Enzo Fernández, mediocampista argentino de Manchester City. (Getty Images)

Lo cierto es que, en Manchester City ante Ipswich Town, Enzo Fernández no juega por precaución. En medio de lo que es una ardua seguidilla de partidos, el entrenador determinó que ocupe un lugar en el banco de suplentes y sea una posible variante en caso de ser necesario. Además, viene de jugar 90 minutos contra PSG y vuelve a tener Champions League en la semana.

La formación de Manchester City ante Ipswich Town