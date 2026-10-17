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Preocupación: Dibu Martínez salió en camilla tras un duro choque en Chelsea vs. Everton por la Premier League

El arquero de la Selección Argentina quedó tendido sobre el césped, fue atendido por los médicos y debió ser reemplazado inmediatamente.

Emiliano Martínez debió salir en camilla en Chelsea - Everton.
© GettyEmiliano Martínez debió salir en camilla en Chelsea - Everton.

Este sábado, Chelsea venció 2-0 a Everton por la séptima fecha de la Premier League 2026/27, pero eso poco importó en realidad. La gran preocupación de la jornada tuvo como protagonista a Emiliano Martínez, quien sufrió un durísimo choque contra un contrincante e instantes más tarde debió ser retirado en camilla por los especialistas médicos.

Emiliano Martínez, retirado en camilla en Chelsea – Everton. (Getty Images)

Emiliano Martínez, retirado en camilla en Chelsea – Everton. (Getty Images)

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Todo iba normal hasta los 64 minutos en el Goodison Park. En ese preciso momento, el elenco de Liverpool tenía un tiro libre peligroso a favor que se transformó en un envío aéreo. En dicha jugada, el Dibu salió a cortar el centro y colisionó contra Branthwaite de forma muy bruca, por lo que ambos quedaron tendidos sobre el campo de juego.

Rápidamente ingresaron los médicos para atender y conocer el cuadro de gravedad en el que se encontraba. Lo cierto es que Martínez debió salir en camilla e inmóvil.

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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