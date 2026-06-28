Robert Lewandowski deja Barcelona y será rival de Lionel Messi en la MLS

El polaco de 37 años será nuevo refuerzo de Chicago Fire, dejando la elite para un nuevo desafío en Estados Unidos.

Después de 4 años brillando en Barcelona, finalmente tendrá otro desafío: Robert Lewandowski es nuevo refuerzo de Chicago Fire. Si bien su salida de España era un hecho ya confirmado desde hace tiempo, ahora se confirmó su próximo destino. Lejos de ser dentro de la elite de Europa como casi toda su carrera, se reveló que su estadía estará en la Major League Soccer.

Robert Lewandowski, durante su estadía en Barcelona. (Getty Images)

El delantero de 37 años tenía bien considerado al elenco de Estados Unidos, debido a que visitó las instalaciones y la ciudad hace dos semanas, lo que sirvió para terminar de convencer la idea del nuevo reto. Además, se convertirá en uno de los futbolistas mejores pagados de la liga, por detrás de las principales figuras que están en un escalón superior, como Lionel Messi.

Lo cierto es que, según informó Fabrizio Romano, Lewandowski será refuerzo de Chicago Fire FC. El experimentado atacante llega como agente libre luego de que haya finalizado su convenio en Barcelona, por lo que no deben desembolsar dinero por su ficha. Así las cosas, firmará su nuevo contrato en estos días, con una vigencia por dos temporadas, es decir hasta el 30 de junio de 2028.

Robert Lewandowski, durante su estadía en Barcelona. (Getty Images)

De esta manera, el máximo goleador de la historia de Polonia y que también marcó una época en el fútbol, arribará al conjunto ubicado en la ciudad de Chicago, en el Estado de Illinois. El objetivo está puesto en pagar con goles al elenco fundado el 8 de octubre de 1997 y que empezó su camino en la MLS en 1998, año en el que se consagró campeón de la MLS Cup.

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Un dato importante a tener en cuenta es que jugará contra el Inter Miami de Messi porque compite en la Conferencia Este. Por ese motivo, se dará un nuevo cruce entre los cracks, luego del encontronazo que tuvieron en Argentina – Polonia del Mundial 2022, producto de las declaraciones cruzadas en la previa a raíz del Balón de Oro y los premios individuales de aquel año.

Lionel Messi y Robert Lewandowski en Argentina – Polonia en el Mundial 2022. (Getty Images)

Vale resaltar que Chicago Fire no tiene grandes figuras y su plantel está cotizado en 48,15 millones de euros, según Transfermarkt. Además, juega de local en el Soldier Field, que tiene capacidad para 61.500 espectadores. Por otro lado, hay que recordar que su principal contrincante es el New England Revolution, aunque también tiene rivalidad con FC Dallas y disputan la Brimstone Cup.

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