En pleno Mundial, el capitán de Francia recibió un tremendo elogio de uno de los mejores futbolistas de la historia.

La Copa del Mundo se lleva todas las luces y el gran nivel de Kylian Mbappé no pasa desapercibido. Durante la fase de grupos, el capitán marcó 4 goles con la camiseta de la Selección de Francia en los primeros tres partidos y ya es el segundo máximo goleador de la historia de los Mundiales, solo por detrás de Lionel Messi que sigue batiendo el récord constantemente.

Kylian Mbappé, capitán y figura de la Selección de Francia. (Getty Images)

Con ese panorama sobre la mesa, Ronaldo Nazário llenó de elogios al crack galo. Como no podía ser de otra manera, debido a su tremendo desempeño sobre el campo de juego, el brasileño se refirió públicamente al rendimiento actual que muestra Kiki. Lejos de ser calmo, redobló la apuesta y lo catalogó como uno de los sucesores de los históricos del fútbol.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con L’Équipe, no titubeó. “Mbappé… su estilo de juego me recuerda a mi apogeo“, sentenció Ronaldo al ser consultado sobre el mega crack francés. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue por más. “Es uno de los más grandes del fútbol actual y un heredero natural de las leyendas del juego“, aseguró Nazário.

Kylian Mbappé y Ronaldo Nazário. (Getty Images)

No obstante, el considerado mejor centrodelantero de todos los tiempos, no tardó en referirse al astro argentino y su inmenso legado. “Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y sigue siendo influyente y decisivo hoy en día“, manifestó el oriundo de los alrededores de Río de Janeiro, que marcó un antes y un después en el deporte más masivo.

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Por otro lado, Ronaldo no tardó en hacer hincapié en la Copa del Mundo que está en plena competencia y eligió a los candidatos a quedarse con el título. “Francia, España y Argentina son las favoritas“, expresó O Fenómeno para dar a conocer su opinión. En la misma línea que lo mencionado, amplió su discurso al respecto y destacó la “peligrosidad de Alemania“.

Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la gala del Balón de Oro.

Ronaldo Nazário sobre Neymar, Ancelotti y Brasil en el Mundial 2026

En cuanto a la convocatoria de Neymar para jugar el Mundial, deslizó: “Estaba a favor por una buena razón: es decisivo. No veo a otro jugador en el grupo actual con la misma habilidad que él para ganar un partido. Así que si pudiéramos contar con él, no deberíamos perder la oportunidad. Obtuvo permiso de los médicos, está en buena forma física y ahora tiene la oportunidad de silenciar a todos aquellos que no creían en él”.

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Por otro lado, hizo hincapié en el armado táctico de Carletto a cargo de la Selección de Brasil. “Tengo una tremenda confianza en el trabajo de Carlo Ancelotti y su capacidad para calmar el medio ambiente y sacar lo mejor de sus jugadores. Él entiende el fútbol como pocos y sabe cómo manejar la presión. No elegiría ningún otro entrenador ahora para el seleccionado“, soltó.