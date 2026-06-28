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Mundial 2026

Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO y ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Los africanos y los norteamericanos se miden por el primer cruce de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Sudáfrica - Canadá, por la Copa del Mundo 2026.
© GettySudáfrica - Canadá, por la Copa del Mundo 2026.

Este domingo por la tarde, Sudáfrica y Canadá se miden en el primer cruce de los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. El partido que se disputa en el SoFi Stadium de Los Ángeles, cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro y es transmitido por la pantalla DSports, Paramount+ y DAZN. A su vez, podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

¿Dónde juegan Sudáfrica - Canadá?

El escenario designado es el imponente Los Angeles Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como SoFi Stadium), ubicado en la ciudad de Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

SoFi Stadium, Los Angeles

SoFi Stadium, Los Angeles

Los árbitros del partido

  • Árbitro: João Pinheiro
  • Asistente 1: Bruno Jesus
  • Asistente 2: Luciano Maia
  • Cuarto árbitro: Omar Al Ali
  • Quinto árbitro: Mohamed Alhammadi
  • VAR: Tiago Martins
Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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