Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO y ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Este domingo por la tarde, Sudáfrica y Canadá se miden en el primer cruce de los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. El partido que se disputa en el SoFi Stadium de Los Ángeles, cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro y es transmitido por la pantalla DSports, Paramount+ y DAZN. A su vez, podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.