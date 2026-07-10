Ramón Díaz le recomendó dos refuerzos a Coudet para que sume a River

El Pelado además reveló cómo fue su relación con Enzo Francescoli, tanto en su rol de jugador como en la de mánager.

A lo largo de su historia, River contó con enormes futbolistas y entrenadores, pero no fueron muchos los que se lucieron en ambos cargos, sin ir más lejos son tres los más destacados que pueden ostentar ser ídolos en ambos campos: Ángel Labruna, Marcelo Gallardo y Ramón Ángel Díaz.

Ramón Díaz brilló como jugador de River entre fines de los 70 y comienzos de los 80, también lo hizo en su segundo ciclo -a principios de los 90-, pero su huella la dejó luego de las conquistas que obtuvo como entrenador en sus distintos períodos al frente del Millonario.

El Pelado habló en exclusiva con La Página Millonaria y fue consultado sobre qué refuerzos le gustaría que lleguen a River. Por otro lado, el ídolo riverplatense reveló cómo fue su relación con Enzo Francescoli, a quien tuvo como jugador a mediados de los 90, pero también como mánager cuando D´Onofrio ganó las elecciones en diciembre de 2013.

Las recomendaciones de Ramón al Chacho

El riojano considera que Orlando Gill, el arquero paraguayo de San Lorenzo, podría ser una gran incorporación para el equipo de Coudet y así lo dijo: “Un futuro enorme. Los de San Lorenzo me van a matar, yo los quiero mucho, pero me gusta. Es gente con un futuro donde se puede hacer una revaloración económica increíble, que compita con el que está“.

Por otro lado, recomendó a Rodrigo Garro: “Es un jugador extraordinario. No tiene River esa característica. Tiene calidad y es zurdo. Un volante por izquierda necesitamos”. Cabe recordar que el Millonario ya quiso al mediocampista y estuvo cerca de llegar, pero finalmente se quedó en Corinthians.

Rodrigo Garro. (Foto: Getty).

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La relación con Francescoli

Cuando Ramón Díaz dio sus primeros pasos como entrenador de River a mediados de los 90, el Millonario contaba con Enzo Francescoli como gran figura. El uruguayo fue determinante para ganar la Libertadores del 96 y así lo recordó el Pelado: “Enzo fue una de las cosas más importantes que tuvimos para poderla ganar. Fue fundamental. Un ídolo, entendió cómo teníamos que jugar, cómo teníamos que manejar“.

En 2013, Francescoli fue elegido mánager por Rodolfo D´Onofrio y por aquel entonces el entrenador era Ramón Díaz, quien nunca tuvo relación fluida con el ex presidente: “El arranque fue nuestro. Entonces, nosotros le dimos el puntapié inicial para que esté todo armado“.

Además, agregó: “A la semana viste que hacen la fiesta y eso me molestó mucho de D’Onofrio y de Francescoli, de los dos, porque hacen la fiesta. Yo lo llamo el cumpleaños de D’Onofrio en la intimidad, no el festejo nuestro de haber conseguido el logro. ¿Qué hace? Todas las cámaras, habla todo el mundo menos el entrenador, menos yo“.

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“Y le digo: ‘¿Y estos quién carajos son?’. Y ahí le dije a Emiliano: ‘Mañana nos vamos’. Nos reunimos y le digo que me voy. El entrenador puede tener una palabra, un saludo. Nada, cero, todas cámaras de ellos, Francescoli, D’Onofrio, los jugadores y el entrenador no habló nada, nunca me había pasado. Y eso no, creo que no corresponde, en eso se equivocaron los dos“, completó Ramón.

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