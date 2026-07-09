River hoy: la situación de Viña, el refuerzo que Ramón Díaz le recomendó a Coudet y más

River continúa con su puesta a punto en busca de tener un segundo semestre superador, con la urgencia de sumar títulos y competencia tanto a nivel doméstico como internacional. Eduardo Coudet trabaja con el grupo de futbolistas por el que decidió apostar, al que se fueron sumando refuerzos de jerarquía, mientras otro grupo se entrena al margen, por tratarse de jugadores prescindibles para el DT.

Uno de los últimos en sumarse a las filas de los relegados fue Matías Viña, quien volvió a reportar con el club tras disputar el Mundial con la Selección de Uruguay, despidiéndose en fase de grupos, y ahora buscan resolver su futuro. Por otro lado, Franco Armani está atravesando sus últimos días en el club, pues tiene tomada la decisión de regresar a Atlético Nacional, y Ramón Díaz se permitió recomendarla a Chacho un refuerzo para el puesto.

La situación de Matías Viña

Matías Viña se sumó el miércoles al grupo de futbolistas que entrenan en Cantilo marginados del plantel que trabaja a las órdenes de Coudet. Su salida no será sencilla, porque River acordó con Flamengo un préstamo por un año y por más que ahora no lo tenga en cuenta, el lateral no tiene por qué regresar al Mengao. De hecho, no lo hará.

Así las cosas, para que El Millonario pueda desprenderse del uruguayo, debería aparecer en el horizonte otro club interesado en hacerse de sus servicios, que a la vez presente una propuesta que cumpla con las pretensiones del equipo brasileño.

Continúan los entrenamientos del Millonario.

Ramón Díaz recomendó un refuerzo

En una entrevista concedida a La Página Millonaria, Ramón Díaz recomendó un refuerzo a Eduardo Coudet, justo para el puesto en el que River está próximo a perder a Franco Armani, relegado por Santiago Beltrán, quien tomó la decisión de regresar a Atlético Nacional.

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“Me gustaría un arquero, para tener otro más. Los de San Lorenzo me van a matar, yo los quiero mucho, pero me gusta Orlando Gill. Tiene un futuro enorme. Es alguien con quien se puede tener una revaloración económica increíble. Que compita con el que está”, dijo el ex DT del club.

Complicación en la venta de Subiabre

Según La Página Millonaria, hubo muchos sondeos informales en los últimos días para preguntar por las condiciones necesarias para sacar de River a Ian Subiabre, pero es muy difícil realizar una venta debido a que en el club piden 8 millones de dólares para desprenderse, cifra que no convence a los posibles compradores.

El único interés fuerte y real que llegó a Núñez fue hace unas semanas del Midtjylland de Dinamarca. Sin embargo, el destino no era del agrado futbolista, ya que le interesa seguir su trayectoria en otro tipo de liga, además de que tampoco se acercaban a los números que solicitaba la dirigencia.

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