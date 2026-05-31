El Club Argentino de Madrid se expande: suma nuevas categorías para competir en el fútbol español

El Granadero ya anunció las pruebas para formar un equipo Sub 23 y otro Sub 16 que comenzarán a jugar en la próxima temporada.

Mientras la temporada 25/26 está a punto de terminar, con el ascenso de los Juveniles ya conseguido y la Primera luchando hasta el final, el Club Argentino de Madrid ya está diseñando el próximo año futbolístico. Y realizó dos anuncios muy importantes: sumará dos nuevas categorías a su estructura, una Sub 23 y otra Sub 16.

Con apenas tres años de vida, el Granadero sigue en constante crecimiento y esta decisión de sus fundadores es un nuevo ejemplo del plan de expansión que no se detiene mientras siguen trabajando día a día para poder conseguir un espacio propio donde asentarse.

Cómo anotarse en las pruebas para jugar en el Club Argentino

Si bien su nombre marca la identidad de la institución, los futbolistas son de múltiples nacionalidades. No es una condición excluyente sino todo lo contrario. El Club Argentino tiene las puertas abiertas a todos y, en ese sentido, abrió las inscripciones para participar de las pruebas que servirán para formar los nuevos planteles.

Los juveniles categorías 2011 y 2012 se probarán los martes 2 y 9 de junio, a las 19.30 en Alcalá de Henares; y los viernes 5 y 12, en el mismo horario, pero en Vilcálvaro. Para anotarse hay que escribir al mail info@clubargentino.es o comunicarse por WhatsApp al +34663212423.

Mientras que para los mayores (hasta los nacidos en 2007) las pruebas serán el martes 9 y 16, y los jueves 11 y 18 de junio, en Alcalá de Henares. Las vías de contacto para inscribirse son las mismas que para los juveniles.

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El plan con este equipo es formar, en principio, un Sub 23 aunque en España no existe esa categoría o algo similar a la Reserva de Argentina. Entonces, será un segundo equipo que competirá en la Segunda Regional, una categoría inferior a la que juega actualmente la Primera del Argentino.

“Tendremos Cadetes por primera vez en el club. Comenzarán en el ultimo nivel e intentarán ser competitivo y ascender, tal como lo hizo la Primera y el Sub 19. A la vez, los juveniles van a incorporar desde más chicos la metodología de juego y competición que identifica al Club Argentino: búsqueda de la posesión para atacar y ser protagonista, juego agresivo sin especulación”, contó Adrián Varela, uno de los fundadores junto a Gustavo Nomdedeu, con el orgullo que les genera poder continuar con la expansión del Granadero.

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Ser socio del Club Argentino desde cualquier lugar del mundo

Más allá de que sea un club español, cualquiera que quiera ser parte de esta aventura que se inició en 2023 puede asociarse y colaborar para que el Club Argentino siga creciendo. El trámite se puede realizar en la web del club, con un costo de 3 euros mensuales, que quienes quieran asociarse desde Argentina lo podrán pagar en pesos para hacer más fácil el trámite.

Además de colaborar para empezar a cristalizar el sueño de tener una cancha propia (por ahora el club alquila instalaciones de terceros para jugar de local), los socios van a recibir una serie de beneficios, tanto si están en España como si viven en Argentina u otro país del mundo:

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