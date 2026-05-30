El entrenador italiano explicó por qué los días de recuperación que tiene el crack por delante no pueden contarse desde el momento que se confirmó su lesión.

Aunque la lesión muscular que sufrió Neymar recién se dio a conocer hace un par de días, Carlo Ancelotti confirmó recientemente que al momento de incluir su nombre en la lista de futbolistas que disputarán el Mundial con la Selección de Brasil ya había recibido una comunicación de Santos sobre su problema físico, aunque no del todo exacta.

“Decía que el jugador tenía un pequeño problema, un edema, y dejamos que ellos manejaran este tema hasta el día 27. El jugador fue convocado con la convicción de que tenía que ser convocado. Y después del 27, nosotros nos hicimos cargo del problema de Neymar y lo seguimos haciendo”, manifestó el entrenador italiano en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, Ancelotti despejó los rumores sobre la posible decisión de dar de baja al crack de Santos de la lista y aseguró que están trabajando para buscar que se recupere lo antes posible. “Para ser claro, él va a estar con nosotros. Pensamos que lo podremos recuperar para los primeros partidos de la Copa del Mundo. Si no podemos para el primero, será para el segundo”, destacó.

Y agregó: “Los jugadores que he escogido son estos 26 y son los que van a jugar la Copa del Mundo. Por mala suerte, Neymar tiene este pequeño problema que no le permite entrenar con el grupo, pero él está trabajando muy bien desde lo individual para recuperarse pronto”.

🚨 SEM CORTE: NEYMAR ESTÁ GARANTIDO NO GRUPO! 🇧🇷🗣️ Carlo Ancelotti afastou os rumores sobre uma possível retirada do craque do elenco que vai disputar a Copa do Mundo. #FutebolBrasileiro #SeleçãoBrasileira #TNTSports2026 pic.twitter.com/PjaaOBqqQn — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 30, 2026

Afuera de los amistosos

Con sus declaraciones, Carlo Ancelotti confirmó la sospecha de que para Neymar será imposible participar de los amistosos de preparación que disputará la Selección de Brasil previo al inicio del Mundial, este mismo domingo ante Panamá y el próximo sábado 6 de junio ante Egipto.

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¿Cuánto tiempo le queda para la recuperación?

Con las declaraciones de Ancelotti quedó claro que los días de recuperación de Neymar, entre 14 y 21, no pueden comenzar a contarse desde que se dio a conocer públicamente el alcance de una lesión que ya arrastraba desde antes de su convocatoria.

Por esa razón, el entrenador no descartó su presencia para el estreno de Brasil en la Copa del Mundo, que tendrá lugar el sábado 13 de junio ante Marruecos en el MetLife Stadium de New Jersey. En caso que no llegara al cien por ciento, sí se lo reservará para el siguiente compromiso, el viernes 19 ante Haití en Filadelfia.

Data clave

Lista de 26 convocados: Carlo Ancelotti confirmó que Neymar jugará el Mundial con Brasil.

Carlo Ancelotti confirmó que Neymar jugará el Mundial con Brasil. Baja ante Panamá y Egipto: Neymar se perderá los amistosos por un problema muscular.

Neymar se perderá los amistosos por un problema muscular. 13 de junio: fecha del estreno mundialista ante Marruecos y posible regreso de Neymar.