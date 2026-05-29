En medio de las acusaciones de Atlético de Madrid por Julián Álvarez, Barcelona anunció su primer refuerzo para la próxima temporada

Este viernes 29 de mayo, Atlético de Madrid apuntó públicamente contra Barcelona a raíz de la oferta para quedarse con Julián Álvarez en este mercado de pases. Mientras todos los cañones apuntaban a esta nueva polémica que sacudió a todo España, el elenco culé presentó a Anthony Gordon como su nuevo refuerzo estelar de cara a la próxima temporada.

Luego de llegar a un acuerdo absoluto con Newcastle United en una negociación híper veloz, el futbolista firmó los papeles y se concretó el traspaso por 70 millones de euros fijos + los objetivos que llevarían el trato a más de 80 millones de la moneda europea. Así las cosas, su nuevo contrato con el conjunto azulgrana tendrá vigencia por 5 años, es decir hasta el 30 de junio de 2031.

Anthony Gordon, nuevo refuerzo de Barcelona tras un acuerdo con Newcastle United. (FC Barcelona)

El británico de 25 años originalmente es extremo izquierdo, pero también puede hacerlo por derecha y como centrodelantero. Lo cierto es que Gordon ya pertenece a Barcelona y fue presentado en conferencia de prensa en horas de este viernes. Sin embargo, hay que aclarar que se sumará después de jugar el Mundial 2026 ya que es una pieza clave en la Selección de Inglaterra.

El nacido en Kirkdale comenzó su camino en la Academia del Liverpool, pero luego se incorporó a las juveniles del Everton, donde debutó a los 16 años. Tras cuatro temporadas -y una cesión en Preston North End-, en enero de 2023 llegó a Newcastle, donde en su última temporada fue el máximo goleador y el que más regates completó. “Ve y arrasa en Barcelona. Gracias por todo, te deseamos lo mejor para el futuro. Mucha suerte“, escribieron las Urracas para despedirlo.

Anthony Gordon, nuevo refuerzo de Barcelona tras un acuerdo con Newcastle United. (FC Barcelona)

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En su presentación, Gordon habló en español y sorprendió a todos. “Quería hablar español porque de pequeño quería jugar en el Barça. No se ficha por un club como este todos los días“, confesó Anthony durante la conferencia de prensa. Además, elogió a su director técnico cuando manifestó: “Flick es un entrenador increíble, ha conseguido muchas cosas en poco tiempo”.

Por otro lado, analizó el enorme compromiso que tiene por delante. “Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta“, aseguró sin titubear ante un castellano casi perfecto. “Estoy muy emocionado y orgulloso de estar aquí, es un sueño“, completó su declaración el delantero inglés.

👏 El buen nivel de español de Gordon en su presentación



😊 El inglés añadió: "Quería hablar español porque de pequeño quería jugar en el Barça" pic.twitter.com/lHKnomxlbE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 29, 2026

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Los polémicos posteos de Atlético de Madrid contra Barcelona