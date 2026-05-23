Un nacimiento dentro del plantel Pirata, en los días previos a una definición con El Millonario, y una leyenda que recordaron los que van buscando señales para aferrarse a la ilusión.

Adrián Sánchez es uno de los grandes aciertos de la gestión Artime en el mercado de pases. Su llegada desde Atlético Tucumán, para complementar una saludable mixtura entre jugadores de experiencia con gran pertenencia y juveniles formados por el club, terminó de moldear un mediocampo que tiene fútbol pero que también es todo lo intenso que buscaba Zielinski.

El jueves, en la previa de la final que Belgrano disputará ante River este domingo desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, el mediocampista tuvo permiso para ausentarse del entrenamiento debido al nacimiento de su hija Nina y los hinchas, que día a día acrecientan la ilusión, encontraron un motivo más para compararlo con Guillermo Farré, mediocampista que fue decisivo en la Promoción 2011 en la que El Pirata logró el ascenso a Primera y condenó al descenso al Millonario.

Sucede que el ex mediocampista, que ya lleva años desarrollándose como entrenador, también había sido padre días antes de la serie de promoción y luego fue el autor de un gol determinante en el Estadio Monumental, que encaminó el ascenso de los por aquel entonces también dirigidos por Ricardo Zielinski.

“¡Bienvenida Nina! Te cuento dos historias. 1-Tenés un papá que es un crack. 2- En el 2011, un señor que jugaba en la misma posición que tu papi, también tuvo un bebé antes de jugar una final con River. Y encima, hizo el gol de la coronación. Así que quién te dice que no venís a repetir la historia. Que seas muy feliz y Pirata”, escribió la fotógrafa Ivana Maritano en la publicación que el propio jugador hizo para celebrar el nacimiento.

Más allá de la ausencia en el entrenamiento y de la paternidad reciente, Adrián Sánchez está llamado a ser titular este domingo ante River en el Kempes, en una mitad de cancha en la que compartiría con Santiago Longo la función de contención.

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Farré se ilusionó en la previa de la final

Guillermo Farré, el otro protagonista de la historia, se mostró ilusionado con la posibilidad de que Belgrano conquiste un título histórico, aunque dijo que el morbo es solo de los hinchas y no de los 22 que saltarán al terreno de juego el domingo.

“La mayor similitud es la conducción del Ruso para lograr un equipo con equilibrio emocional y humildad. Eso es igual que en 2011. Pero este equipo tiene una estructura mucho más jerárquica que el de aquel entonces. Hay varios jugadores con recorrido, una base importante para conseguir cosas, porque en aquel entonces era para ascender y ahora para ganar un título”, comenzó diciendo en diálogo con Radio La Red.

Y agregó: “El morbo lo genera la gente. La realidad es distinta. Lo que pasó en aquel entonces no se va a volver a repetir. Se puede ganar o perder, pero ninguno de los dos equipos quedaría tan herido (como River en aquel entonces)”.

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