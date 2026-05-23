Dura sanción de AFA al hijo de Gustavo Costas tras insultar a Darío Herrera en Rosario Central vs. Racing

Además de ser el hijo del DT de Racing, es ayudante de campo. No es la primera vez que lo expulsan por reclamos al árbitro.

Pasaron varios días de lo que fue la eliminación de Racing a manos de Rosario Central en el Gigante de Arroyito, partido que tuvo muchísimas polémicas y también demasiada tensión. Al punto de que el menor de los hijos que trabajan con Gustavo Costas fue expulsado por insultar al árbitro Darío Herrera.

Gonzalo Costas, en aquel encuentro ante el Canalla, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura que este domingo, en Córdoba, definirán River y Belgrano, se quejó de la expulsión de Marco Di Césare por segunda amarilla y lanzó una cantidad de exabruptos e improperios hacia el colegiado neuquino de 41 años que estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

A raíz de sus dichos, fue expulsado. Los días pasaron, y desde la Asociación del Fútbol Argentino, en conjunto con el Tribunal de Disciplina, dieron a conocer la durísima sanción que recibió uno de los ayudantes de campo que Costas tiene en Racing: ocho fechas de suspensión. De esta manera, recién podrá sumarse al campo de juego para desarrollar su trabajo en el partido ante Atlético Tucumán, en el Torneo Clausura de este año.

No es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones con el hijo del DT racinguista, a quien acompaña en la misma función desde que estaba al frente del seleccionado boliviano. Si bien en otras ocasiones lo expulsaron del partido por diversas protestas, esta es la primera en la que dice barbaridades que fueron captadas por las cámaras televisivas. ¿Qué le dijo? “Hijo de put*. Corrupto, sos un corrupto de mierd*”, se pudo leer de sus propios labios cuando lo enfocaron.

LE DIJO DE TODO: Gonzalo Costas se fue expulsado tras reclamarle a Herrera.



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Gonzalo Costas no fue el único sancionado

Así como la AFA y el Tribunal de Disciplina suspendieron por ocho jornadas a Gonzalo Costas, también hubo sanciones para Adrián Martínez y Marco Di Césare, que fueron expulsados durante el desarrollo del partido por acciones propias del juego.

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En el caso de Maravilla, recibió dos fechas de suspensión por lo que fue su codazo en el rostro sobre Emanuel Coronel, mientras que el defensor deberá cumplir con una sola presentación, ya que fue expulsado por doble amonestación.

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