Belgrano está ante la oportunidad de su vida. El próximo domingo, a partir de las 15.30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes, el Pirata jugará el partido más importante de su historia ya que puede ser campeón por primera vez. Enfrente estará River, un rival duro con el que tiene un capítulo clave: la promoción de 2011 que culminó con el ascenso de los cordobeses y el descenso de los de Núñez.

Aquella promoción quedó en el pasado, fue hace quince años y ahora Belgrano sueña con ser campeón de Primera División. Ricardo Zielinski planifica qué equipo poner y espera por Lisandro López, marcador central fundamental del equipo que viene de sufrir una lesión muscular ante Argentinos Juniors el pasado fin de semana.

A los 14 minutos del primer tiempo, Lisandro López pidió el cambio por una molestia y fue reemplazado por Agustín Falcón. Todo indica que el ex jugador de Boca no llegará a la final y el propio Falcón será quien lo reemplace. En Belgrano todavía no lo hicieron oficial, por lo que se especula que lo aguardarán hasta último minuto, aunque las chances de verlo en cancha son casi nulas.

Lisandro López. (Foto: Prensa Belgrano).

La probable formación de Belgrano para la final vs. River

Si bien resta la confirmación oficial de Ricardo Zielinski, Belgrano saldría a jugar contra River desde el arranque con: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini.

¿Qué canales pasan la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura 2026?

La gran final entre River y Belgrano, a disputarse el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba se podrá ver tanto por ESPN Premium como también a través de TNT Sports. La transmisión en ESPN Premium estará a cargo de Sebastián Vignolo y Diego Fernando Latorre, mientras que en TNT Sports tendrá a Pablo Giralt como relator y a Juan Pablo Varsky como comentarista.

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Los árbitros de la final entre River y Belgrano

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Pablo Gualtieri

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Salomé Di Iorio

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