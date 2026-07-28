Agenda de HOY en el Torneo Clausura 2026: qué partidos hay este martes 28 de julio

Con 4 duelos, se reanuda el certamen de este segundo semestre. Todo lo que hay para ver.

Comienza la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 y este martes ya habrá 4 partidos para prenderse frente al televisor. Los equipos ya se sacaron los nervios del debut y ahora saldrán a pelear por más puntos con los Playoffs en el horizonte.

Tras la derrota inicial, San Lorenzo buscará revancha ante su público, esta vez ante Gimnasia de Mendoza. Otro de los duelos más destacados de la jornada es el de Rosario Central ante Racing en el Gigante de Arroyito.

La actividad continuará hasta el jueves 30 de julio, aunque, por actividad internacional, habrá tres partidos que se postergarán para el 5 y 6 de agosto. Entre ellos, el de Boca ante Estudiantes.

PARTIDOS DEL MARTES 28 DE JULIO: HORARIO Y TV

19.00 – Banfield vs. Sarmiento (J) – ESPN Premium

19.00 – San Lorenzo vs. Gimnasia (M) – TNT Sports

21.15 – Rosario Central vs. Racing – ESPN Premium

21.15 – Argentinos vs. Estudiantes (RC) – TNT Sports

Las zonas del Torneo Clausura 2026

Datos clave

Torneo Clausura 2026: el martes 28 de julio se disputarán cuatro partidos.

el martes 28 de julio se disputarán cuatro partidos. San Lorenzo y Rosario Central: enfrentan a Gimnasia de Mendoza y Racing, respectivamente.

enfrentan a Gimnasia de Mendoza y Racing, respectivamente. Boca ante Estudiantes: el partido fue postergado para el 5 o 6 de agosto.