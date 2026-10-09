Aldosivi vs. Sarmiento en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Aldosivi y Sarmiento se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Estadio José María Minella, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Mar del Plata se prepara para un partido de mitad de tabla este viernes 9 de octubre, con el Estadio José María Minella como escenario de un duelo que le sirve más a uno que al otro en la tabla.

Aldosivi necesita puntos para despegarse de la zona incómoda del torneo, mientras Sarmiento llega con la chance de meterse entre los mejores si consigue sostener la regularidad que mostró en las últimas fechas.

Horario del partido

Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

Aldosivi está 14° con 8 puntos en 11 partidos y el funcionamiento sigue siendo irregular. Después de perder 3-4 ante Independiente Rivadavia, el equipo marplatense reaccionó con un triunfo ajustado 1-0 sobre Atlético Tucumán, pero volvió a caer en la última fecha, 0-1 como visitante frente a Huracán. La necesidad de sumar de local es evidente para no quedar más lejos de la mitad de la tabla.

Sarmiento, en cambio, llega séptimo con 16 unidades en 10 presentaciones, una producción que lo deja cerca de los puestos de clasificación. El equipo de Junín viene de caer 1-3 ante Racing, resultado que cortó una racha que incluía un empate 1-1 de local con Belgrano y un triunfo 2-0 como visitante frente a Estudiantes de Río Cuarto. La idea es recomponerse rápido para no perder terreno en la tabla general.

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El historial entre Aldosivi y Sarmiento

La historia reciente entre ambos es claramente favorable a Sarmiento, que ganó cuatro de los cinco cruces y nunca perdió ante Aldosivi. El empate 2-2 de 2025 es la única vez que el equipo marplatense pudo sacar algo positivo. En el total de goles la diferencia es amplia: 11 a favor de Sarmiento contra apenas 3 de Aldosivi, un reflejo de lo desigual que fue el historial entre estos dos rivales.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 Sarmiento vs. Aldosivi 2-0 Primera LPF 2026 14/09/2025 Sarmiento vs. Aldosivi 2-0 Primera LPF 2025, Clausura 01/03/2025 Aldosivi vs. Sarmiento 2-2 Primera LPF 2025, Apertura 03/09/2022 Aldosivi vs. Sarmiento 1-2 2022 09/10/2021 Sarmiento vs. Aldosivi 3-0 2021

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Gimnasia vs. Atlético Tucumán — viernes 9 de octubre, 18:00 hs

Instituto vs. Boca Juniors — viernes 9 de octubre, 19:30 hs

Unión vs. Defensa y Justicia — viernes 9 de octubre, 21:45 hs

Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs

Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs

Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs

River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs

Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis