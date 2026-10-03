Alineaciones de Argentinos Juniors y Tigre por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Argentinos Juniors vs. Tigre este domingo 4 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona desde las 19:15 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Argentinos Juniors y Tigre
Argentinos Juniors:
- Brayan Cortés (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Tigre:
- Ramon Arias (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Nicolás Dubersarsky (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Simón Rivero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Joaquin Laso (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
Cómo llegan Argentinos Juniors y Tigre
Argentinos Juniors viene de caer 0-1 ante Rosario Central y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Tigre viene de caer 2-3 ante Vélez y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Argentinos Juniors y Tigre
Argentinos Juniors (4-4-2): Gonzalo Siri, Franco Agustín Vázquez, Francisco Alvarez, Franco Paredes, Sebastian Prieto, Emiliano Viveros, Nicolas Oroz, Kevin Gutierrez, Hernan Lopez, Gaston Veron, Tomas Molina. DT: Nicolas Diez.
Tigre (4-2-3-1): Felipe Zenobio, Juan Villalba, Alan Barrionuevo, Valentin Moreno, Federico Alvarez, Gonzalo Martinez, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Ignacio Russo Cordero, Santiago Lopez, Tiago Serrago. DT: Diego Dabove.
Suplentes de Argentinos Juniors: Claudio Bravo, Erik Godoy, Diego Porcel, Gabriel Florentin, Federico Mancuello, Matias Gimenez Rojas, Kevin Coronel, Mateo Mendoza, Alan Nunez, Gino Infantino, Alan Alcaraz, Gaston Bouhier, Facundo Jainikoski.
Suplentes de Tigre: Nahuel Banegas, Martin Garay, Guillermo Soto, Manuel Fernández, Alfio Oviedo, Sebastian Medina, Gonzalo Requena, Ian Subiabre, Lautaro Morales, Santiago Gonzalez, Jerónimo Dómina, Mauro Mendez, Sebastian Lezcano.
La previa de Argentinos Juniors y Tigre: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 4 de octubre
- Hora: 19:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Diego Armando Maradona
- Historial: 29 cruces — Argentinos Juniors ganó 9, Tigre ganó 11 y empataron 10
- Último antecedente: 16/03/2026: Tigre 1-1 Argentinos Juniors
- Próximo partido de Argentinos Juniors: vs. Platense, domingo 11 de octubre
- Próximo partido de Tigre: vs. Banfield, sábado 10 de octubre