Alineaciones de Atlético Tucumán y Barracas Central por la Torneo Clausura: formaciones probables

Atlético Tucumán y Barracas Central se enfrentan este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental José Fierro por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Atlético Tucumán vs. Barracas Central este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental José Fierro desde las 17:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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