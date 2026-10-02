Alineaciones de Atlético Tucumán y Barracas Central por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Atlético Tucumán vs. Barracas Central este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental José Fierro desde las 17:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Atlético Tucumán y Barracas Central
Atlético Tucumán:
- Martin Benitez (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Kevin Ortiz (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Gastón Suso (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Clever Ferreira (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Barracas Central:
- Lucas Gamba (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Fernando Tobio (ausencia; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Juan Espínola (lesión en la ingle; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Tomás Porra (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Nicolás Orsini (lesión de rodilla; vuelve a principios de octubre de 2026)
- Manuel Duarte (rotura de ligamentos cruzados)
Cómo llegan Atlético Tucumán y Barracas Central
Atlético Tucumán viene de caer 0-1 ante Aldosivi y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Barracas Central viene de caer 0-1 ante Independiente Rivadavia y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlético Tucumán y Barracas Central
Atlético Tucumán (4-2-3-1): Luis Ingolotti, Ignacio Galván, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari, Leonel Di Plácido, Franco Nicola, Lautaro Godoy, Cesar Leonel Vega, Leandro Diaz, Nicolas Lamendola, Renzo Iván Tesuri. DT: Julio Cesar Falcioni.
Barracas Central (3-5-2): Marcelo Mino, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro, Nicolas Demartini, Elias Pereyra, Dardo Miloc, Esteban Rolon, Ivan Tapia, Rafael Barrios, Jhonatan Candia, Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.
Suplentes de Atlético Tucumán: Maximiliano Villa, Julian Fernandez, Ezequiel Ham, Alexis Canelo, Juan Gabriel Rodríguez, Ramiro Ruíz Rodríguez, Facundo Pimienta, Tomás Durso, Rodrigo Granillo, Gabriel Carlos Compagnucci, Manuel Brondo, Juan Infante.
Suplentes de Barracas Central: Damian Martinez, Rodrigo Insua, Juan Barbieri, Kevin Jappert, Ivan Guaraz, Carlos Alfredo Arce, Enzo Taborda, Rodrigo Bogarin, Gonzalo Maroni, Gaston Campi, Luca Fernandez, Facundo Bruera.
La previa de Atlético Tucumán y Barracas Central: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 3 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Monumental José Fierro
- Historial: 6 cruces — Atlético Tucumán ganó 3, Barracas Central ganó 2 y empataron 1
- Último antecedente: 16/03/2026: Barracas Central 2-1 Atlético Tucumán
- Próximo partido de Atlético Tucumán: vs. Gimnasia, viernes 9 de octubre
- Próximo partido de Barracas Central: vs. Huracán, sábado 10 de octubre