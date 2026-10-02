Alineaciones de Newell’s Old Boys y Lanús por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Newell's Old Boys vs. Lanús este sábado 3 de octubre en el Estadio Marcelo Bielsa desde las 17:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Newell's Old Boys y Lanús
Newell's Old Boys:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Lanús:
- Ramiro Carrera (lesión muscular)
- Felipe Peña Biafore (lesión muscular)
- Luciano Romero (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Matías Sepúlveda (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- José Canale (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Cómo llegan Newell's Old Boys y Lanús
Newell's Old Boys viene de ganarle 1-0 a Platense y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Lanús viene de ganarle 2-1 a Estudiantes y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Newell's Old Boys y Lanús
Newell's Old Boys (4-2-3-1): Josue Reinatti, Jerónimo Russo, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti, Martin Ortega, Facundo Guch, Luca Regiardo, Rodrigo Herrera, Matias Coccaro, Santiago Solari, Walter Mazzantti. DT: Frank Kudelka.
Lanús (4-2-3-1): Nahuel Hernan Losada, Sasha Julián Marcich, Ronaldo De Jesus, Carlos Izquierdoz, Tomas Guidara, Marcelino Moreno, Agustin Cardozo, Agustin Medina, Allan Wlk, Lucas Besozzi, Eduardo Salvio. DT: Mauricio Pellegrino.
Suplentes de Newell's Old Boys: Ian Glavinovich, Martin Luciano, David Sotelo, Valentino Acuna, Alan Soñora, Jerónimo Gómez Mattar, Gabriel Arias, Oscar Salomon, Bruno Leonel Cabrera, Lucas Gomez, Walter Nunez, Tomas Rios, Juan Ramirez, Alejo Montero, Franco Escobar, Francisco Scarpeccio.
Suplentes de Lanús: Franco Petroli, Nicolás Jorge Morgantini, Gonzalo Perez, Franco Watson, Raul Loaiza, Yoshan Valois, Facundo Sanchez, Benjamín Acosta, Thiago Laplace, Tomas Lopez, Gonzalo Lobos, Mateo Ramirez.
La previa de Newell's Old Boys y Lanús: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 3 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Marcelo Bielsa
- Historial: 47 cruces — Newell's Old Boys ganó 17, Lanús ganó 15 y empataron 15
- Último antecedente: 17/03/2026: Lanús 5-0 Newell's Old Boys
- Próximo partido de Newell's Old Boys: vs. Gimnasia de Mendoza, lunes 12 de octubre
- Próximo partido de Lanús: vs. Vélez, lunes 12 de octubre