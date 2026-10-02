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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Barracas Central por la fecha 11 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Atlético Tucumán y Barracas Central se enfrentan este sábado 3 de octubre, en el Estadio Monumental José Fierro, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Tucuman vs. Barracas, Torneo Clausura
Tucuman vs. Barracas, Torneo Clausura

El sábado 3 de octubre, el Estadio Monumental José Fierro será testigo de un duelo que puede acomodar las cosas en la mitad de la tabla del Clausura. Atlético Tucumán necesita cortar una racha negativa y Barracas Central llega con la urgencia de sumar para no quedar relegado.

Ninguno de los dos pelea arriba, pero ambos están a tiro de meterse en zona de clasificación si logran una seguidilla de buenos resultados. Un triunfo acá vale doble: además de los puntos, corta malas dinámicas recientes.

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Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Atlético Tucumán llega golpeado. Cayó 0-1 como visitante ante Aldosivi y antes había perdido en casa 1-2 frente a River Plate, aunque se guarda el recuerdo de haber sorprendido a Racing con un 2-1 de visitante. Con 13 puntos en 10 partidos, el equipo tucumano está noveno y necesita volver a ganar en su cancha para no seguir resbalando en la tabla.

Barracas Central tampoco atraviesa su mejor momento, aunque al menos mantiene la valla relativamente ordenada: viene de perder 0-1 de local ante Independiente Rivadavia, tras un empate 1-1 como visitante contra Banfield y otro 0-0 frente a Argentinos Juniors. Con 12 puntos en la misma cantidad de partidos, está once y sabe que un resultado positivo en Tucumán le permitiría acercarse a la zona media sin sobresaltos.

El historial entre Atlético Tucumán y Barracas Central

El historial entre ambos tiene a Atlético Tucumán como el más ganador: de seis enfrentamientos, se impuso en tres, Barracas Central ganó dos y hubo un empate. En materia de goles, el equipo tucumano también saca ventaja con 9 tantos convertidos contra 5 recibidos.

El antecedente más reciente, de marzo de este año, lo ganó Barracas Central por 2-1, cortando una seguidilla en la que Atlético Tucumán había sido más contundente, con triunfos por 2-0 y por 4-0 en enfrentamientos anteriores.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/03/2026Barracas Central vs. Atlético Tucumán2-1Liga Profesional Argentina
29/07/2024Barracas Central vs. Atlético Tucumán0-2Liga Profesional Argentina
12/02/2024Barracas Central vs. Atlético Tucumán2-0Liga Profesional Argentina
16/09/2023Atlético Tucumán vs. Barracas Central1-0Liga Profesional Argentina
19/03/2023Atlético Tucumán vs. Barracas Central1-1Liga Profesional Argentina
24/08/2022Atlético Tucumán vs. Barracas Central4-0Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Independiente vs. Instituto — viernes 2 de octubre, 19:15 hs
  • Boca Juniors vs. Unión — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
  • Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
  • Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — sábado 3 de octubre, 14:45 hs
  • Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
  • Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
  • Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
  • Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
  • Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Atlético Tucumán y Barracas Central se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Atlético Tucumán suma 13 puntos en el torneo.
  • Barracas Central suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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