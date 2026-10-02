Dónde ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Barracas Central por la fecha 11 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Atlético Tucumán y Barracas Central se enfrentan este sábado 3 de octubre, en el Estadio Monumental José Fierro, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

El sábado 3 de octubre, el Estadio Monumental José Fierro será testigo de un duelo que puede acomodar las cosas en la mitad de la tabla del Clausura. Atlético Tucumán necesita cortar una racha negativa y Barracas Central llega con la urgencia de sumar para no quedar relegado.

Ninguno de los dos pelea arriba, pero ambos están a tiro de meterse en zona de clasificación si logran una seguidilla de buenos resultados. Un triunfo acá vale doble: además de los puntos, corta malas dinámicas recientes.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Atlético Tucumán llega golpeado. Cayó 0-1 como visitante ante Aldosivi y antes había perdido en casa 1-2 frente a River Plate, aunque se guarda el recuerdo de haber sorprendido a Racing con un 2-1 de visitante. Con 13 puntos en 10 partidos, el equipo tucumano está noveno y necesita volver a ganar en su cancha para no seguir resbalando en la tabla.

Barracas Central tampoco atraviesa su mejor momento, aunque al menos mantiene la valla relativamente ordenada: viene de perder 0-1 de local ante Independiente Rivadavia, tras un empate 1-1 como visitante contra Banfield y otro 0-0 frente a Argentinos Juniors. Con 12 puntos en la misma cantidad de partidos, está once y sabe que un resultado positivo en Tucumán le permitiría acercarse a la zona media sin sobresaltos.

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El historial entre Atlético Tucumán y Barracas Central

El historial entre ambos tiene a Atlético Tucumán como el más ganador: de seis enfrentamientos, se impuso en tres, Barracas Central ganó dos y hubo un empate. En materia de goles, el equipo tucumano también saca ventaja con 9 tantos convertidos contra 5 recibidos.

El antecedente más reciente, de marzo de este año, lo ganó Barracas Central por 2-1, cortando una seguidilla en la que Atlético Tucumán había sido más contundente, con triunfos por 2-0 y por 4-0 en enfrentamientos anteriores.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/03/2026 Barracas Central vs. Atlético Tucumán 2-1 Liga Profesional Argentina 29/07/2024 Barracas Central vs. Atlético Tucumán 0-2 Liga Profesional Argentina 12/02/2024 Barracas Central vs. Atlético Tucumán 2-0 Liga Profesional Argentina 16/09/2023 Atlético Tucumán vs. Barracas Central 1-0 Liga Profesional Argentina 19/03/2023 Atlético Tucumán vs. Barracas Central 1-1 Liga Profesional Argentina 24/08/2022 Atlético Tucumán vs. Barracas Central 4-0 Liga Profesional Argentina

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Independiente vs. Instituto — viernes 2 de octubre, 19:15 hs

Boca Juniors vs. Unión — viernes 2 de octubre, 21:30 hs

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — viernes 2 de octubre, 21:30 hs

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — sábado 3 de octubre, 14:45 hs

Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs

Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs

Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs

Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs

Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

Atlético Tucumán y Barracas Central se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.

se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura. El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium .

y . Atlético Tucumán suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Barracas Central suma 12 puntos en el torneo.