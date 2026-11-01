Alineaciones de Belgrano y Barracas Central para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Belgrano recibe a Barracas Central este domingo 1 de noviembre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Julio Cesar Villagra. Belgrano viene de caer 0-1 ante Aldosivi y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Barracas Central viene de ganarle 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Belgrano y Barracas Central
Belgrano (4-2-3-1): Thiago Cardozo, Leonardo Morales, Luis Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle, Franco Vázquez, Lucas Zelarayán, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Passerini, Juan Velázquez. DT: Ricardo Zielinski.
Barracas Central (4-4-2): Juan Espínola, Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra, Rodrigo Bogarín, Esteban Rolón, Iván Tapia, Enzo Taborda, Nicolás Orsini, Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Bajas y ausentes de Belgrano y Barracas Central
Belgrano:
- Nicolás Fernández (ausencia; vuelve en 1-2 semanas)
Barracas Central:
- Lucas Gamba (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Kevin Jappert (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Fernando Tobio (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Manuel Duarte (rotura de ligamentos cruzados)
La previa de Belgrano y Barracas Central: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 18:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Julio Cesar Villagra
- Historial: 8 cruces — Belgrano ganó 2, Barracas Central ganó 2 y empataron 4
- Último antecedente: 20/04/2026: Barracas Central 0-0 Belgrano
- Próximo partido de Belgrano: vs. Gimnasia, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Barracas Central: vs. Racing, domingo 8 de noviembre