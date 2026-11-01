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Torneo Clausura

Alineaciones de Belgrano y Barracas Central para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Belgrano y Barracas Central se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio Julio Cesar Villagra por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Belgrano de Cordoba vs. Barracas, Torneo Clausura
Belgrano de Cordoba vs. Barracas, Torneo Clausura

Belgrano recibe a Barracas Central este domingo 1 de noviembre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Julio Cesar Villagra. Belgrano viene de caer 0-1 ante Aldosivi y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Barracas Central viene de ganarle 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Belgrano y Barracas Central

Belgrano (4-2-3-1): Thiago Cardozo, Leonardo Morales, Luis Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle, Franco Vázquez, Lucas Zelarayán, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Passerini, Juan Velázquez. DT: Ricardo Zielinski.

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Barracas Central (4-4-2): Juan Espínola, Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra, Rodrigo Bogarín, Esteban Rolón, Iván Tapia, Enzo Taborda, Nicolás Orsini, Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Bajas y ausentes de Belgrano y Barracas Central

Belgrano:

  • Nicolás Fernández (ausencia; vuelve en 1-2 semanas)

Barracas Central:

  • Lucas Gamba (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Kevin Jappert (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Fernando Tobio (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Manuel Duarte (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Belgrano y Barracas Central: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 18:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Julio Cesar Villagra
  • Historial: 8 cruces — Belgrano ganó 2, Barracas Central ganó 2 y empataron 4
  • Último antecedente: 20/04/2026: Barracas Central 0-0 Belgrano
  • Próximo partido de Belgrano: vs. Gimnasia, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Barracas Central: vs. Racing, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
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