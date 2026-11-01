Alineaciones de Belgrano y Barracas Central para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Belgrano y Barracas Central se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio Julio Cesar Villagra por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Belgrano recibe a Barracas Central este domingo 1 de noviembre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Julio Cesar Villagra. Belgrano viene de caer 0-1 ante Aldosivi y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Barracas Central viene de ganarle 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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