Dónde ver EN VIVO Belgrano vs. Barracas Central por la fecha 15 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Belgrano y Barracas Central se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio Julio Cesar Villagra, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Belgrano recibe a Barracas Central este domingo 1 de noviembre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Julio Cesar Villagra. Hay apenas un punto de diferencia en la zona media de la tabla y este cruce puede acomodar a cualquiera de los dos entre los puestos de arriba. Belgrano llega golpeado en lo anímico pero sigue firme en los números.

Son equipos separados por nada en la tabla y con el mismo puntaje, así que lo que se ponga en juego ahí arriba puede cambiar con un resultado. Para los dos el objetivo pasa por meterse en la pelea grande del Clausura.

La actualidad de ambos equipos

Belgrano viene de una floja racha que lo dejó sin puntos en dos de los últimos tres partidos, incluida una derrota abultada como local ante River Plate. Antes de eso había mostrado una cara mucho mejor, con un triunfo de visitante ante Racing que todavía sostiene en parte su posición en la tabla. El quinto puesto está firme, pero la visita de Barracas llega en un momento donde necesita cortar la mala racha.

Barracas Central, en cambio, llega con el envión de haber ganado su último partido como local ante Estudiantes de Río Cuarto. Antes había sumado de a uno frente a Sarmiento y también se había impuesto a Huracán, así que acumula más partidos sin perder que su rival. Esa regularidad lo tiene pegado a Belgrano en la tabla, con los mismos puntos y un partido que puede sacarlo del sexto lugar.

El historial entre Belgrano y Barracas Central

El historial entre ambos está parejo: de ocho enfrentamientos, Belgrano ganó dos y Barracas Central también dos, con cuatro empates que marcan lo parejo de la serie. En goles también hay poca diferencia, ocho para Barracas y siete para Belgrano.

Los últimos cruces vienen siendo bastante cerrados. Los últimos cuatro terminaron en empate, con un 0-0 como resultado más reciente, lo que confirma que no hay favorito claro cuando se enfrentan estos dos.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/04/2026 Barracas Central vs. Belgrano 0-0 Liga Profesional Argentina 29/09/2025 Barracas Central vs. Belgrano 1-1 Liga Profesional Argentina 17/03/2025 Belgrano vs. Barracas Central 1-1 Liga Profesional Argentina 21/11/2024 Barracas Central vs. Belgrano 1-1 Liga Profesional Argentina 07/07/2023 Belgrano vs. Barracas Central 0-2 Liga Profesional Argentina 12/12/2020 Barracas Central vs. Belgrano 1-0 Primera Nacional 22/02/2020 Barracas Central vs. Belgrano 2-3 Primera Nacional 31/08/2019 Belgrano vs. Barracas Central 1-0 Primera Nacional

Horario del partido

Argentina: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fanatiz, ViX

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Boca Juniors vs. River Plate — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs

Newell's Old Boys vs. Unión — domingo 1 de noviembre, 18:30 hs

Lanús vs. Gimnasia de Mendoza — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

Platense vs. Central Córdoba — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs

Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs

Independiente Rivadavia vs. Banfield — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

En síntesis

Belgrano y Barracas Central se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura.

se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max .

y . Belgrano suma 22 puntos en el torneo.

suma 22 puntos en el torneo. Barracas Central suma 22 puntos en el torneo.