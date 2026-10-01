Alineaciones de Boca Juniors y Unión por la Liga Profesional: formaciones probables

Se viene Boca Juniors vs. Unión este viernes 2 de octubre en el Estadio Alberto José Armando desde las 21:30 hora de Argentina por la Liga Profesional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Boca Juniors y Unión
Boca Juniors:
- Rodrigo Battaglia (lesión en el tendón de Aquiles)
- Camilo Rey Domenech (lesión muscular; vuelve en una semana)
- Adam Bareiro (lesión de espalda)
- Tomás Aranda (tobillo fracturado)
- Agustín Marchesín (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Alvaro Montero (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Unión:
- Lautaro Vargas (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Federico Gomes Gerth (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Luis Palacios (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- Daniel Alejandro Torres (expulsión)
Cómo llegan Boca Juniors y Unión
Boca Juniors viene de ganarle 2-0 a San Lorenzo y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Unión viene de caer 1-2 ante Independiente y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Boca Juniors y Unión
Boca Juniors (4-3-3): Leandro Brey, Lautaro Blanco, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano, Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Alan Velasco, Miguel Merentiel, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Unión (4-4-2): Matias Mansilla, Lucas Ayala, Juan Pablo Ludueña, Matias Rocha, Juan Pintado, Brahian Cuello, Joaquin Mosqueira, Lucas Menossi, Julian Palacios, Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelon.
Suplentes de Boca Juniors: Jorge Figal, Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Milton Giménez, Angel Romero, Javier Garcia, Williams Alarcon, Sebastian Villa, Dylan Gorosito, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Enner Valencia, Ayrton Costa.
Suplentes de Unión: Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Bruno Pitton, Tobias Rubio, Misael Aguirre, Mateo Peresutti, Mateo Aimar, Valentín Jesús Cerrudo, Lucas Meuli, Eric Ramirez, Tomas Fagioli.
La previa de Boca Juniors y Unión: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 2 de octubre
- Hora: 21:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Alberto José Armando
- Historial: 29 cruces — Boca Juniors ganó 14, Unión ganó 8 y empataron 7
- Último antecedente: 16/03/2026: Unión 1-1 Boca Juniors
- Próximo partido de Boca Juniors: vs. Instituto, viernes 9 de octubre
- Próximo partido de Unión: vs. Defensa y Justicia, sábado 10 de octubre