Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Unión por la fecha 11 de la Liga Profesional: TV y streaming online

Boca Juniors y Unión se enfrentan este viernes 2 de octubre, en el Estadio Alberto José Armando, por la fecha 11 de la Liga Profesional. Los detalles de la televisación.

Boca Juniors recibe a Unión este viernes 2 de octubre en el Estadio Alberto José Armando por la 11ª jornada de la Liga Profesional.

Boca Juniors llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Unión tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Argentina: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Boca Juniors ganó 2-0 como visitante ante San Lorenzo. El conjunto marcha 5° con 17 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Central Córdoba.

Unión viene de perder 1-2 como local ante Independiente. El equipo ocupa el puesto 9 con 13 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Talleres.

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El historial entre Boca Juniors y Unión

Boca Juniors y Unión se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 14 triunfos de Boca Juniors, 8 de Unión y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/03/2026 Unión vs. Boca Juniors 1-1 Liga Profesional Argentina 18/07/2025 Boca Juniors vs. Unión 1-1 Liga Profesional Argentina 29/01/2025 Unión vs. Boca Juniors 1-1 Liga Profesional Argentina 21/11/2024 Boca Juniors vs. Unión 1-0 Liga Profesional Argentina 06/03/2024 Unión vs. Boca Juniors 1-0 Liga Profesional Argentina 21/10/2023 Boca Juniors vs. Unión 2-1 Liga Profesional Argentina 06/07/2023 Unión vs. Boca Juniors 0-0 Liga Profesional Argentina 25/06/2022 Boca Juniors vs. Unión 1-2 Liga Profesional Argentina 16/07/2021 Unión vs. Boca Juniors 1-1 Liga Profesional Argentina 11/04/2021 Unión vs. Boca Juniors 1-0 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Independiente vs. Instituto — viernes 2 de octubre, 19:15 hs

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — viernes 2 de octubre, 21:30 hs

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — sábado 3 de octubre, 14:45 hs

Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs

Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs

Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs

Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs

Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs

Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis