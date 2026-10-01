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Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Unión por la fecha 11 de la Liga Profesional: TV y streaming online

Boca Juniors y Unión se enfrentan este viernes 2 de octubre, en el Estadio Alberto José Armando, por la fecha 11 de la Liga Profesional. Los detalles de la televisación.

Boca Juniors vs. Union Santa Fe, Liga Profesional
Boca Juniors vs. Union Santa Fe, Liga Profesional

Boca Juniors recibe a Unión este viernes 2 de octubre en el Estadio Alberto José Armando por la 11ª jornada de la Liga Profesional.

Boca Juniors llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Unión tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Argentina: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Boca Juniors ganó 2-0 como visitante ante San Lorenzo. El conjunto marcha 5° con 17 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Central Córdoba.

Unión viene de perder 1-2 como local ante Independiente. El equipo ocupa el puesto 9 con 13 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Talleres.

El historial entre Boca Juniors y Unión

Boca Juniors y Unión se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 14 triunfos de Boca Juniors, 8 de Unión y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/03/2026Unión vs. Boca Juniors1-1Liga Profesional Argentina
18/07/2025Boca Juniors vs. Unión1-1Liga Profesional Argentina
29/01/2025Unión vs. Boca Juniors1-1Liga Profesional Argentina
21/11/2024Boca Juniors vs. Unión1-0Liga Profesional Argentina
06/03/2024Unión vs. Boca Juniors1-0Liga Profesional Argentina
21/10/2023Boca Juniors vs. Unión2-1Liga Profesional Argentina
06/07/2023Unión vs. Boca Juniors0-0Liga Profesional Argentina
25/06/2022Boca Juniors vs. Unión1-2Liga Profesional Argentina
16/07/2021Unión vs. Boca Juniors1-1Liga Profesional Argentina
11/04/2021Unión vs. Boca Juniors1-0Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Independiente vs. Instituto — viernes 2 de octubre, 19:15 hs
  • Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
  • Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — sábado 3 de octubre, 14:45 hs
  • Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
  • Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
  • Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
  • Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
  • Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
  • Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Boca Juniors y Unión se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 11 de la Liga Profesional.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Boca Juniors suma 17 puntos en el torneo.
  • Unión suma 13 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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