Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Unión por la fecha 11 de la Liga Profesional: TV y streaming online

Boca Juniors recibe a Unión este viernes 2 de octubre en el Estadio Alberto José Armando por la 11ª jornada de la Liga Profesional.
Boca Juniors llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Unión tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Argentina: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Boca Juniors ganó 2-0 como visitante ante San Lorenzo. El conjunto marcha 5° con 17 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Central Córdoba.
Unión viene de perder 1-2 como local ante Independiente. El equipo ocupa el puesto 9 con 13 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Talleres.
El historial entre Boca Juniors y Unión
Boca Juniors y Unión se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 14 triunfos de Boca Juniors, 8 de Unión y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/03/2026
|Unión vs. Boca Juniors
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|18/07/2025
|Boca Juniors vs. Unión
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|29/01/2025
|Unión vs. Boca Juniors
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|21/11/2024
|Boca Juniors vs. Unión
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|06/03/2024
|Unión vs. Boca Juniors
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|21/10/2023
|Boca Juniors vs. Unión
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|06/07/2023
|Unión vs. Boca Juniors
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|25/06/2022
|Boca Juniors vs. Unión
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|16/07/2021
|Unión vs. Boca Juniors
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|11/04/2021
|Unión vs. Boca Juniors
|1-0
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Independiente vs. Instituto — viernes 2 de octubre, 19:15 hs
- Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
- Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — sábado 3 de octubre, 14:45 hs
- Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
- Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
- Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
- Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
- Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
- Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Boca Juniors y Unión se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 11 de la Liga Profesional.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Boca Juniors suma 17 puntos en el torneo.
- Unión suma 13 puntos en el torneo.