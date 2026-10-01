Independiente Rivadavia vs. Gimnasia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 de la Liga Profesional

Independiente Rivadavia llega con el envión de la punta del campeonato y el viernes 2 de octubre recibe a Gimnasia en el Estadio Bautista Gargantini, con apenas un punto de diferencia entre ambos en la tabla.
Es un duelo directo por posiciones de vanguardia en la Liga Profesional, donde cualquier resultado puede mover varios lugares la clasificación. Independiente llega como favorito, pero Gimnasia no pierde hace tres fechas y puede complicarle la racha.
Horario del partido
- Argentina: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
La actualidad de ambos equipos
Independiente Rivadavia es tercero con 17 puntos en 10 partidos y viene de un triunfo ajustado por 1-0 ante Barracas Central, de visitante. Antes había goleado 4-3 a Aldosivi en su cancha, en un partido de ida y vuelta, aunque en el medio sufrió una derrota clara por 1-3 ante River Plate. El equipo mendocino llega entonado y con la posibilidad de meterse más arriba en la tabla.
Gimnasia está cuarto, también con 17 unidades, pegado al local. No gana desde principios de septiembre: empató 2-2 de local con Banfield y 1-1 como visitante ante Argentinos Juniors, resultados que frenaron el impulso que traía tras vencer 2-1 a Tigre. El Lobo necesita volver a ganar para no perder terreno en la zona alta.
El historial entre Independiente Rivadavia y Gimnasia
El historial entre ambos tiene siete antecedentes y una ligera ventaja para Independiente Rivadavia, que ganó cuatro, perdió uno y empató dos, con una diferencia de gol ajustada, 10 a 9. El duelo más reciente, en marzo de este año, terminó 2-3 a favor de Independiente jugando como visitante, continuando una tendencia favorable en los enfrentamientos más recientes.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2026
|Gimnasia vs. Independiente Rivadavia
|2-3
|Liga Profesional Argentina
|18/07/2024
|Independiente Rivadavia vs. Gimnasia
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|30/01/2024
|Gimnasia vs. Independiente Rivadavia
|2-3
|Liga Profesional Argentina
|29/03/2013
|Gimnasia vs. Independiente Rivadavia
|3-0
|Primera Nacional
|29/09/2012
|Independiente Rivadavia vs. Gimnasia
|1-1
|Primera Nacional
|12/05/2012
|Independiente Rivadavia vs. Gimnasia
|2-1
|Primera Nacional
|12/11/2011
|Gimnasia vs. Independiente Rivadavia
|0-0
|Primera Nacional
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Independiente vs. Instituto — viernes 2 de octubre, 19:15 hs
- Boca Juniors vs. Unión — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
- Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — sábado 3 de octubre, 14:45 hs
- Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
- Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
- Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
- Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
- Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
- Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Independiente Rivadavia y Gimnasia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 11 de la Liga Profesional.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Independiente Rivadavia suma 17 puntos en el torneo.
- Gimnasia suma 17 puntos en el torneo.