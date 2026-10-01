Independiente Rivadavia vs. Gimnasia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 de la Liga Profesional

Independiente Rivadavia y Gimnasia se enfrentan este viernes 2 de octubre, en el Estadio Bautista Gargantini, por la fecha 11 de la Liga Profesional. Los detalles de la televisación.

Independiente Rivadavia llega con el envión de la punta del campeonato y el viernes 2 de octubre recibe a Gimnasia en el Estadio Bautista Gargantini, con apenas un punto de diferencia entre ambos en la tabla.

Es un duelo directo por posiciones de vanguardia en la Liga Profesional, donde cualquier resultado puede mover varios lugares la clasificación. Independiente llega como favorito, pero Gimnasia no pierde hace tres fechas y puede complicarle la racha.

Horario del partido

Argentina: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

Independiente Rivadavia es tercero con 17 puntos en 10 partidos y viene de un triunfo ajustado por 1-0 ante Barracas Central, de visitante. Antes había goleado 4-3 a Aldosivi en su cancha, en un partido de ida y vuelta, aunque en el medio sufrió una derrota clara por 1-3 ante River Plate. El equipo mendocino llega entonado y con la posibilidad de meterse más arriba en la tabla.

Gimnasia está cuarto, también con 17 unidades, pegado al local. No gana desde principios de septiembre: empató 2-2 de local con Banfield y 1-1 como visitante ante Argentinos Juniors, resultados que frenaron el impulso que traía tras vencer 2-1 a Tigre. El Lobo necesita volver a ganar para no perder terreno en la zona alta.

Publicidad

El historial entre Independiente Rivadavia y Gimnasia

El historial entre ambos tiene siete antecedentes y una ligera ventaja para Independiente Rivadavia, que ganó cuatro, perdió uno y empató dos, con una diferencia de gol ajustada, 10 a 9. El duelo más reciente, en marzo de este año, terminó 2-3 a favor de Independiente jugando como visitante, continuando una tendencia favorable en los enfrentamientos más recientes.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 Gimnasia vs. Independiente Rivadavia 2-3 Liga Profesional Argentina 18/07/2024 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia 1-0 Liga Profesional Argentina 30/01/2024 Gimnasia vs. Independiente Rivadavia 2-3 Liga Profesional Argentina 29/03/2013 Gimnasia vs. Independiente Rivadavia 3-0 Primera Nacional 29/09/2012 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia 1-1 Primera Nacional 12/05/2012 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia 2-1 Primera Nacional 12/11/2011 Gimnasia vs. Independiente Rivadavia 0-0 Primera Nacional

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Independiente vs. Instituto — viernes 2 de octubre, 19:15 hs

Boca Juniors vs. Unión — viernes 2 de octubre, 21:30 hs

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — sábado 3 de octubre, 14:45 hs

Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs

Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs

Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs

Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs

Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs

Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis