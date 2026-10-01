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Alineaciones de Independiente Rivadavia y Gimnasia por la Liga Profesional: formaciones probables

Independiente Rivadavia y Gimnasia se enfrentan este viernes 2 de octubre en el Estadio Bautista Gargantini por la Liga Profesional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rivadavia vs. Gimnasia La Plata, Liga Profesional
Rivadavia vs. Gimnasia La Plata, Liga Profesional

Se viene Independiente Rivadavia vs. Gimnasia este viernes 2 de octubre en el Estadio Bautista Gargantini desde las 21:30 hora de Argentina por la Liga Profesional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Independiente Rivadavia y Gimnasia

Independiente Rivadavia:

  • Alex Arce (ausencia; vuelve en 1 fecha)
+ Seguinos en

Gimnasia:

  • Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Juan Cortazzo (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Jeremias Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Facundo Lencioni (lesión en el pie; vuelve a principios de octubre de 2026)
  • Tomás O'Connor (desgarro; vuelve en 1-2 semanas)
  • Harlen Castillo (lesión de meniscos; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
  • Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Ignacio Sabatini (expulsión; vuelve en 2 fechas)

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Gimnasia

Independiente Rivadavia viene de ganarle 1-0 a Barracas Central y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Gimnasia viene de empatar 2-2 con Banfield y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Independiente Rivadavia y Gimnasia

Independiente Rivadavia (3-5-2): Nicolas Bolcato, Sheyko Studer, Ivan Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi, Matías Alejandro Fernández, Luis Sequeira, Jose Florentin, Luciano Gomez, Fabrizio Sartori Prieto, Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

Gimnasia (4-2-3-1): Nelson Insfran, Pedro Silva Torrejón, Enzo Martinez, German Conti, Bautista Barros Schelotto, Ignacio Fernandez, Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Agustín Auzmendi, Lucas Janson, Maximiliano Zalazar. DT: Ariel Pereyra.

Suplentes de Independiente Rivadavia: Tomas Bottari, Victorio Ramis, Leonel Bucca, Gonzalo Rios, Alejo Osella, Rodrigo Atencio, Emmanuel Gomez, Luis Diaz, Diego Crego, Alex Vigo, Kevin Vazquez, Stefano Moreyra.

Suplentes de Gimnasia: Renzo Giampaoli, Ignacio Miramon, Manuel Panaro, Augusto Max, Rodrigo Agustín Colazo, Juan Perez, Matias Melluso, Alexis Steimbach, Franco Torres, Julián Kadijevic, Marcelo Torres, Pablo Aguiar.

La previa de Independiente Rivadavia y Gimnasia: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 2 de octubre
  • Hora: 21:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Bautista Gargantini
  • Historial: 7 cruces — Independiente Rivadavia ganó 4, Gimnasia ganó 1 y empataron 2
  • Último antecedente: 15/03/2026: Gimnasia 2-3 Independiente Rivadavia
  • Próximo partido de Independiente Rivadavia: vs. Rosario Central, domingo 11 de octubre
  • Próximo partido de Gimnasia: vs. Atlético Tucumán, viernes 9 de octubre
Redacción Bolavip
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