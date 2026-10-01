Alineaciones de Independiente Rivadavia y Gimnasia por la Liga Profesional: formaciones probables

Independiente Rivadavia y Gimnasia se enfrentan este viernes 2 de octubre en el Estadio Bautista Gargantini por la Liga Profesional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Independiente Rivadavia vs. Gimnasia este viernes 2 de octubre en el Estadio Bautista Gargantini desde las 21:30 hora de Argentina por la Liga Profesional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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