Alineaciones de Independiente Rivadavia y Gimnasia por la Liga Profesional: formaciones probables

Se viene Independiente Rivadavia vs. Gimnasia este viernes 2 de octubre en el Estadio Bautista Gargantini desde las 21:30 hora de Argentina por la Liga Profesional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Independiente Rivadavia y Gimnasia
Independiente Rivadavia:
- Alex Arce (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Gimnasia:
- Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Juan Cortazzo (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Jeremias Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Facundo Lencioni (lesión en el pie; vuelve a principios de octubre de 2026)
- Tomás O'Connor (desgarro; vuelve en 1-2 semanas)
- Harlen Castillo (lesión de meniscos; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
- Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Ignacio Sabatini (expulsión; vuelve en 2 fechas)
Cómo llegan Independiente Rivadavia y Gimnasia
Independiente Rivadavia viene de ganarle 1-0 a Barracas Central y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Gimnasia viene de empatar 2-2 con Banfield y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Independiente Rivadavia y Gimnasia
Independiente Rivadavia (3-5-2): Nicolas Bolcato, Sheyko Studer, Ivan Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi, Matías Alejandro Fernández, Luis Sequeira, Jose Florentin, Luciano Gomez, Fabrizio Sartori Prieto, Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
Gimnasia (4-2-3-1): Nelson Insfran, Pedro Silva Torrejón, Enzo Martinez, German Conti, Bautista Barros Schelotto, Ignacio Fernandez, Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Agustín Auzmendi, Lucas Janson, Maximiliano Zalazar. DT: Ariel Pereyra.
Suplentes de Independiente Rivadavia: Tomas Bottari, Victorio Ramis, Leonel Bucca, Gonzalo Rios, Alejo Osella, Rodrigo Atencio, Emmanuel Gomez, Luis Diaz, Diego Crego, Alex Vigo, Kevin Vazquez, Stefano Moreyra.
Suplentes de Gimnasia: Renzo Giampaoli, Ignacio Miramon, Manuel Panaro, Augusto Max, Rodrigo Agustín Colazo, Juan Perez, Matias Melluso, Alexis Steimbach, Franco Torres, Julián Kadijevic, Marcelo Torres, Pablo Aguiar.
La previa de Independiente Rivadavia y Gimnasia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 2 de octubre
- Hora: 21:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Bautista Gargantini
- Historial: 7 cruces — Independiente Rivadavia ganó 4, Gimnasia ganó 1 y empataron 2
- Último antecedente: 15/03/2026: Gimnasia 2-3 Independiente Rivadavia
- Próximo partido de Independiente Rivadavia: vs. Rosario Central, domingo 11 de octubre
- Próximo partido de Gimnasia: vs. Atlético Tucumán, viernes 9 de octubre