Dylan Aquino, en el top ten de las ventas más caras de la historia de Lanús

El Granate transfirió al extremo a Union Saint-Gilloise de Bélgica, que pagó 9 millones de dólares por su pase.

Lanús volvió a demostrar el peso de sus Inferiores y cerró una nueva venta histórica, ya que la transferencia de Dylan Aquino a Union Saint-Gilloise de Bélgica entró entre las 10 más importantes de la historia Granate.

El club donde juega Kevin Mac Allister, y que esta temporada disputará la Europa League, pagó 9 millones de dólares por el pase del extremo de apenas 21 años. Además, Lanús tendrá un 15% de plusvalía en una futura venta.

Aquino ya fue presentado por el conjunto belga, donde llegó acompañado por su agente Tomás De Luca, quien llevó adelante las negociaciones que se concretaron sobre el cierre del mercado de pases en Europa. El acuerdo incluye un contrato por cuatro temporadas, hasta vigente hasta mediados de 2030, con opción de extenderlo por un año más.

Las 10 ventas más caras de Lanús

Con esta transferencia, Lanús se sigue posicionando como una de las canteras más importantes del fútbol argentino, consiguiendo además vender a sus futbolistas de manera directa al fútbol europeo. Y el nombre de Aquino queda grabado entre las operaciones más importantes de la historia Granate, junto a otros apellidos muy importantes para los hinchas de Lanús.

# Nombre Club Valor 1 Lautaro Valenti Parma 10,5 M€ 2 Gustavo Gómez Milan 9,56 M€ 3 José Manuel López Palmeiras 9,50 M€ 4 Sebastián Blanco Metalist 8,70 M€ 5 Rodrigo Castillo Fluminense 8,60 M€ 6 Julio Soler Bournemouth 8,00 M€ 7 Eduardo Salvio Atlético de Madrid 8,00 M€ 8 DYLAN AQUINO UNION SAINT-GILLOISE 7,50 M€ 9 Miguel Almirón Atlanta United 7,50 M€ 10 Lautaro Acosta Sevilla 7,00 M€

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Fuente: Transfermarkt

De campeón de la Sudamericana a jugar la Europa League

Aquino deja Lanús, donde se formó, debutó en Primera y sumó 102 presencias, aportando 12 goles y 10 asistencias. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa 2026 antes de dar el salto a Union Saint-Gilloise, uno de los principales clubes de la Jupiler Pro League belga.

Allí el extremo tendrá la chance de pelear por la liga local y también en la Europa League, donde en la primera fase se enfrentará a Viktoria Plzeň, Real Sociedad, Hapoel Be’er Sheva, Celta de Vigo, Lech Poznan, Lyon, Besiktas y Celtic.

Aquino, junto a su representante Tomás De Luca, durante la presentación en Bélgica.

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En resumen