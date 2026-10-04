Alineaciones de Deportivo Riestra y Central Córdoba por la Torneo Clausura: formaciones probables

Deportivo Riestra y Central Córdoba se enfrentan este lunes 5 de octubre en el Estadio Guillermo Laza por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Deportivo Riestra vs. Central Córdoba este lunes 5 de octubre en el Estadio Guillermo Laza desde las 16:45 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Deportivo Riestra y Central Córdoba

Deportivo Riestra:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Central Córdoba:

Michael Santos (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Fernando Juárez (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Iker Álvarez (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Cómo llegan Deportivo Riestra y Central Córdoba

Deportivo Riestra viene de empatar 0-0 con Gimnasia de Mendoza y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Central Córdoba viene de empatar 2-2 con Defensa y Justicia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Deportivo Riestra y Central Córdoba

Deportivo Riestra (3-5-2): Ignacio Arce, Nicolas Sansotre, Cristian Ignacio Paz, Facundo Mino, Pedro David Ramírez, Milton Aarón Céliz, Pablo Monje, Yonatan Goitia, Mariano Bracamonte, Alexander Díaz, Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

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Central Córdoba (4-2-3-1): Alan Aguerre, Fernando Martinez, Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Santiago Moyano, Marcos Iacobellis, Thiago Cravero, Matias Vera, Ezequiel Naya, Horacio Tijanovich, Diego Barrera. DT: Sebastian Dominguez.

Suplentes de Deportivo Riestra: Eric Tovo, Ignacio Gariglio, Nicolas Benegas, Braian Sanchez, Rodrigo Gallo, Nicolas Watson, Ángel Azul Almada, Tomas Gonzalez, Marino Arzamendia, Agustin Graneros, Angel Stringa, Gabriel Obredor.

Suplentes de Central Córdoba: Leonardo Marchi, Lucas Varaldo, Yuri Casermeiro, Lucas Gonzalez, Felipe Aguilar, Javier Vallejos, Leonardo Sequeira, Joaquin Flores, Federico Rodriguez, Juan Pablo Pignani, Martín Francisco Cuitiño, Juan Jose Cardozo.

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