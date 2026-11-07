Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia por la fecha 16 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Mendoza vs. Rivadavia, Torneo Clausura
Mendoza vs. Rivadavia, Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza recibe a Independiente Rivadavia este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Víctor Legrotaglie.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Gimnasia de Mendoza viene de empatar 1-1 como visitante ante Lanús. El equipo ocupa el puesto 8 con 21 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Platense.

+ Seguinos en

Independiente Rivadavia ganó 3-1 como local ante Banfield en la fecha anterior. Independiente Rivadavia está 7° en la tabla con 22 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Argentinos Juniors.

El historial entre Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia

Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia se enfrentaron 13 veces en los últimos años: 4 triunfos de Gimnasia de Mendoza, 8 de Independiente Rivadavia y 3 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza5-1Liga Profesional Argentina
22/10/2022Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia1-0Primera Nacional
03/07/2022Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia2-0Primera Nacional
24/02/2022Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza2-0Copa Argentina
31/01/2022Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza0-0Club Friendlies
30/09/2018Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia1-0Primera Nacional
25/07/2018Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza1-1Club Friendlies
11/08/2015Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza4-2Primera Nacional
24/03/2015Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia1-3Primera Nacional
21/04/2007Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia1-2Torneo Federal A

Horario del partido

  • Argentina: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max
  • Chile: TyC Sports Internacional
  • Perú: TyC Sports Internacional
  • Ecuador: TyC Sports Internacional
  • Colombia: TyC Sports Internacional
  • Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
  • México: TyC Sports Internacional
  • Estados Unidos: Fanatiz, ViX
  • Centroamérica: TyC Sports Internacional

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Argentinos Juniors vs. Huracán — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs
  • Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs

En síntesis

  • Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Gimnasia de Mendoza suma 21 puntos en el torneo.
  • Independiente Rivadavia suma 22 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones