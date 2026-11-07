Dónde ver EN VIVO Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia por la fecha 16 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Gimnasia de Mendoza recibe a Independiente Rivadavia este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Víctor Legrotaglie.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Gimnasia de Mendoza viene de empatar 1-1 como visitante ante Lanús. El equipo ocupa el puesto 8 con 21 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Platense.

Independiente Rivadavia ganó 3-1 como local ante Banfield en la fecha anterior. Independiente Rivadavia está 7° en la tabla con 22 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Argentinos Juniors.

El historial entre Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia

Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia se enfrentaron 13 veces en los últimos años: 4 triunfos de Gimnasia de Mendoza, 8 de Independiente Rivadavia y 3 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza 5-1 Liga Profesional Argentina 22/10/2022 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia 1-0 Primera Nacional 03/07/2022 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia 2-0 Primera Nacional 24/02/2022 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza 2-0 Copa Argentina 31/01/2022 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza 0-0 Club Friendlies 30/09/2018 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia 1-0 Primera Nacional 25/07/2018 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza 1-1 Club Friendlies 11/08/2015 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza 4-2 Primera Nacional 24/03/2015 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia 1-3 Primera Nacional 21/04/2007 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia 1-2 Torneo Federal A

Horario del partido

Argentina: 15:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Chile: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Perú: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Ecuador: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Colombia: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Venezuela: TyC Sports Internacional, inter

TyC Sports Internacional, inter México: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Estados Unidos: Fanatiz, ViX

Fanatiz, ViX Centroamérica: TyC Sports Internacional

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs

Argentinos Juniors vs. Huracán — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs

Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs

Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs

Publicidad

En síntesis