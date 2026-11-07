Dónde ver EN VIVO Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia por la fecha 16 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Gimnasia de Mendoza recibe a Independiente Rivadavia este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Víctor Legrotaglie.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Gimnasia de Mendoza viene de empatar 1-1 como visitante ante Lanús. El equipo ocupa el puesto 8 con 21 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Platense.
Independiente Rivadavia ganó 3-1 como local ante Banfield en la fecha anterior. Independiente Rivadavia está 7° en la tabla con 22 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Argentinos Juniors.
El historial entre Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia
Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia se enfrentaron 13 veces en los últimos años: 4 triunfos de Gimnasia de Mendoza, 8 de Independiente Rivadavia y 3 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza
|5-1
|Liga Profesional Argentina
|22/10/2022
|Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
|1-0
|Primera Nacional
|03/07/2022
|Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
|2-0
|Primera Nacional
|24/02/2022
|Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza
|2-0
|Copa Argentina
|31/01/2022
|Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza
|0-0
|Club Friendlies
|30/09/2018
|Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
|1-0
|Primera Nacional
|25/07/2018
|Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza
|1-1
|Club Friendlies
|11/08/2015
|Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza
|4-2
|Primera Nacional
|24/03/2015
|Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
|1-3
|Primera Nacional
|21/04/2007
|Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
|1-2
|Torneo Federal A
Horario del partido
- Argentina: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Chile: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
- México: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz, ViX
- Centroamérica: TyC Sports Internacional
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Argentinos Juniors vs. Huracán — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs
- Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs
En síntesis
- Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Gimnasia de Mendoza suma 21 puntos en el torneo.
- Independiente Rivadavia suma 22 puntos en el torneo.