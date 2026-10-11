Alineaciones de Gimnasia de Mendoza y Newell’s Old Boys por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys este lunes 12 de octubre en el Estadio Víctor Legrotaglie desde las 18:30 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys
Gimnasia de Mendoza:
- Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
- Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Ignacio Sabatini (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Newell's Old Boys:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Cómo llegan Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys
Gimnasia de Mendoza viene de caer 0-3 ante Estudiantes y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Newell's Old Boys viene de empatar 0-0 con Lanús y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys
Gimnasia de Mendoza (4-2-3-1): Cesar Rigamonti, Matias Recalde, Ezequiel Munoz, Diego Gustavo Mondino, Luciano Paredes, Esteban Fernandez, Tomás O'Connor, Fermín Antonini, Agustin Modica, Facundo Lencioni, Matias Vargas. DT: Dario Franco.
Newell's Old Boys (4-2-3-1): Josue Reinatti, Jerónimo Russo, Lucas Carrizo, Bruno Leonel Cabrera, Martin Ortega, Facundo Guch, Luca Regiardo, Rodrigo Herrera, Matias Coccaro, Santiago Solari, Walter Mazzantti. DT: Frank Kudelka.
Suplentes de Gimnasia de Mendoza: Nahuel Barboza, Luciano Cingolani, Nicolas Romano, Santiago Alejandro Rodríguez, Ulises Sanchez, German Guiffrey, Julian Ceballos, Juan Franco, Blas Armoa, Lautaro Petruchi, Brian Andrada, Valentino Simoni, Lautaro Carrera.
Suplentes de Newell's Old Boys: Martin Luciano, Alejo Montero, Valentino Acuna, Alan Soñora, Jerónimo Gómez Mattar, Oscar Salomon, Franco Escobar, Lucas Gomez, Walter Nunez, Francisco Scarpeccio, Tomas Rios, Juan Ramirez, David Sotelo, Nicolas Goitea, Francisco Sciarini.
La previa de Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 12 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Víctor Legrotaglie
- Historial: 1 cruces — Gimnasia de Mendoza ganó 0, Newell's Old Boys ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 21/03/2026: Newell's Old Boys 1-0 Gimnasia de Mendoza
- Próximo partido de Gimnasia de Mendoza: vs. Vélez, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Newell's Old Boys: vs. Central Córdoba, lunes 19 de octubre