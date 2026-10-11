Alineaciones de Gimnasia de Mendoza y Newell’s Old Boys por la Torneo Clausura: formaciones probables

Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys se enfrentan este lunes 12 de octubre en el Estadio Víctor Legrotaglie por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys este lunes 12 de octubre en el Estadio Víctor Legrotaglie desde las 18:30 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys

Gimnasia de Mendoza:

Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)

Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ignacio Sabatini (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Newell's Old Boys:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Cómo llegan Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys

Gimnasia de Mendoza viene de caer 0-3 ante Estudiantes y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Newell's Old Boys viene de empatar 0-0 con Lanús y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys

Gimnasia de Mendoza (4-2-3-1): Cesar Rigamonti, Matias Recalde, Ezequiel Munoz, Diego Gustavo Mondino, Luciano Paredes, Esteban Fernandez, Tomás O'Connor, Fermín Antonini, Agustin Modica, Facundo Lencioni, Matias Vargas. DT: Dario Franco.

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Newell's Old Boys (4-2-3-1): Josue Reinatti, Jerónimo Russo, Lucas Carrizo, Bruno Leonel Cabrera, Martin Ortega, Facundo Guch, Luca Regiardo, Rodrigo Herrera, Matias Coccaro, Santiago Solari, Walter Mazzantti. DT: Frank Kudelka.

Suplentes de Gimnasia de Mendoza: Nahuel Barboza, Luciano Cingolani, Nicolas Romano, Santiago Alejandro Rodríguez, Ulises Sanchez, German Guiffrey, Julian Ceballos, Juan Franco, Blas Armoa, Lautaro Petruchi, Brian Andrada, Valentino Simoni, Lautaro Carrera.

Suplentes de Newell's Old Boys: Martin Luciano, Alejo Montero, Valentino Acuna, Alan Soñora, Jerónimo Gómez Mattar, Oscar Salomon, Franco Escobar, Lucas Gomez, Walter Nunez, Francisco Scarpeccio, Tomas Rios, Juan Ramirez, David Sotelo, Nicolas Goitea, Francisco Sciarini.

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La previa de Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys: todo lo que hay que saber