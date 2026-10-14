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Torneo Clausura

Alineaciones de Huracán y Gimnasia por la Torneo Clausura: formaciones probables

Huracán y Gimnasia se enfrentan este jueves 15 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Huracan vs. Gimnasia La Plata, Torneo Clausura
Huracan vs. Gimnasia La Plata, Torneo Clausura

Se viene Huracán vs. Gimnasia este jueves 15 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco desde las 20:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Huracán y Gimnasia

Huracán:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.
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Gimnasia:

  • Pedro Silva Torrejón (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Jeremias Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
  • Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Ignacio Sabatini (expulsión)

Cómo llegan Huracán y Gimnasia

Huracán viene de caer 0-2 ante Barracas Central y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Gimnasia viene de empatar 1-1 con Atlético Tucumán y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Huracán y Gimnasia

Huracán (4-2-3-1): Hernan Galindez, Cesar Ibanez, Maximo Palazzo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel, Juan Bisanz, Facundo Waller, Rodrigo Fernandez, Jordy Caicedo, Oscar Cortes, Facundo Kalinger. DT: Diego Martinez.

Gimnasia (4-4-2): Nelson Insfran, Matias Melluso, Enzo Martinez, German Conti, Bautista Barros Schelotto, Lucas Janson, Ignacio Miramon, Ignacio Fernandez, Maximiliano Zalazar, Agustín Auzmendi, Rodrigo Agustín Colazo. DT: Ariel Pereyra.

Suplentes de Huracán: Federico Vera, Leonardo Gil, Oscar Romero, Thaiel Peralta, Leandro Lescano, Emmanuel Ojeda, Hugo Nervo, Ignacio Pussetto, Sebastian Meza, Bruno Barticciotto, Ignacio Nicolás Campo, Lautaro Mora.

Suplentes de Gimnasia: Renzo Giampaoli, Manuel Panaro, Nicolás Barros Schelotto, Harlen Castillo, Augusto Max, Mateo Seoane, Juan Perez, Alexis Steimbach, Franco Torres, Marcelo Torres, Juan Cruz Cortazzo, Mariano Ojeda.

La previa de Huracán y Gimnasia: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 20:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Tomas Adolfo Duco
  • Historial: 33 cruces — Huracán ganó 8, Gimnasia ganó 15 y empataron 10
  • Último antecedente: 05/04/2026: Gimnasia 0-3 Huracán
  • Próximo partido de Huracán: vs. Rosario Central, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Gimnasia: vs. Sarmiento, viernes 23 de octubre
Redacción Bolavip
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