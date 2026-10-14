Alineaciones de Huracán y Gimnasia por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Huracán vs. Gimnasia este jueves 15 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco desde las 20:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Huracán y Gimnasia
Huracán:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Gimnasia:
- Pedro Silva Torrejón (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Jeremias Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
- Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Ignacio Sabatini (expulsión)
Cómo llegan Huracán y Gimnasia
Huracán viene de caer 0-2 ante Barracas Central y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Gimnasia viene de empatar 1-1 con Atlético Tucumán y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Huracán y Gimnasia
Huracán (4-2-3-1): Hernan Galindez, Cesar Ibanez, Maximo Palazzo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel, Juan Bisanz, Facundo Waller, Rodrigo Fernandez, Jordy Caicedo, Oscar Cortes, Facundo Kalinger. DT: Diego Martinez.
Gimnasia (4-4-2): Nelson Insfran, Matias Melluso, Enzo Martinez, German Conti, Bautista Barros Schelotto, Lucas Janson, Ignacio Miramon, Ignacio Fernandez, Maximiliano Zalazar, Agustín Auzmendi, Rodrigo Agustín Colazo. DT: Ariel Pereyra.
Suplentes de Huracán: Federico Vera, Leonardo Gil, Oscar Romero, Thaiel Peralta, Leandro Lescano, Emmanuel Ojeda, Hugo Nervo, Ignacio Pussetto, Sebastian Meza, Bruno Barticciotto, Ignacio Nicolás Campo, Lautaro Mora.
Suplentes de Gimnasia: Renzo Giampaoli, Manuel Panaro, Nicolás Barros Schelotto, Harlen Castillo, Augusto Max, Mateo Seoane, Juan Perez, Alexis Steimbach, Franco Torres, Marcelo Torres, Juan Cruz Cortazzo, Mariano Ojeda.
La previa de Huracán y Gimnasia: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 20:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Tomas Adolfo Duco
- Historial: 33 cruces — Huracán ganó 8, Gimnasia ganó 15 y empataron 10
- Último antecedente: 05/04/2026: Gimnasia 0-3 Huracán
- Próximo partido de Huracán: vs. Rosario Central, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Gimnasia: vs. Sarmiento, viernes 23 de octubre