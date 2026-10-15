Así quedaron la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura tras el triunfo agónico de Gimnasia ante Huracán

El Lobo le ganó al Globo en la última jugada de la noche y el primer partido de la fecha 13 generó varios cambios.

Luego del primer día de los partidos de la fecha 13, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este jueves 15 de octubre.

Lo cierto es que Gimnasia y Esgrima de La Plata venció agónicamente 2-1 a Huracán en Parque Patricios en un duelo de rivales directos. De esta manera, el Lobo ganó tres puntos que son fundamentales para empezar a asegurarse la clasificación a la Copa Sudamericana y soñar con la Libertadores, mientras que el Globo no pudo meterse en la pelea de arriba.

Ignacio Fernández, autor del primer gol de Gimnasia y Esgrima de La Plata. (@GimnasiaOficial)

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)

Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)

Belgrano (2°B) – Independiente (7°A)

Boca (3°A) – Huracán (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Newell’s (8°A)

Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)

Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)

Argentinos (3°B) – Gimnasia (M) (6°A)

La Tabla Anual 2026