Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Actualidad

Así quedaron la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura tras el triunfo agónico de Gimnasia ante Huracán

El Lobo le ganó al Globo en la última jugada de la noche y el primer partido de la fecha 13 generó varios cambios.

Los futbolistas de Gimnasia y Esgrima de La Plata ante Huracán.
© @GimnasiaOficialLos futbolistas de Gimnasia y Esgrima de La Plata ante Huracán.

Luego del primer día de los partidos de la fecha 13, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este jueves 15 de octubre.

Lo cierto es que Gimnasia y Esgrima de La Plata venció agónicamente 2-1 a Huracán en Parque Patricios en un duelo de rivales directos. De esta manera, el Lobo ganó tres puntos que son fundamentales para empezar a asegurarse la clasificación a la Copa Sudamericana y soñar con la Libertadores, mientras que el Globo no pudo meterse en la pelea de arriba.

+ Seguinos en
Imagen

Ignacio Fernández, autor del primer gol de Gimnasia y Esgrima de La Plata. (@GimnasiaOficial)

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)
Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)

Belgrano (2°B) – Independiente (7°A)
Boca (3°A) – Huracán (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Newell’s (8°A)
Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)

Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)
Argentinos (3°B) – Gimnasia (M) (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  7. Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Lanús – 44 puntos
  12. Defensa y Justicia – 43 puntos
  13. Independiente – 42 puntos
  14. Huracán – 41 puntos
  15. Barracas Central – 39 puntos
  16. Sarmiento – 39 puntos
  17. Gimnasia (M) – 39 puntos
  18. San Lorenzo – 36 puntos
  19. Talleres – 35 puntos
  20. Unión – 34 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Banfield – 31 puntos
  25. Atlético Tucumán – 28 puntos
  26. Platense – 27 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO
Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones