Así quedaron la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura tras el triunfo agónico de Gimnasia ante Huracán

Luego del primer día de los partidos de la fecha 13, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este jueves 15 de octubre.
Lo cierto es que Gimnasia y Esgrima de La Plata venció agónicamente 2-1 a Huracán en Parque Patricios en un duelo de rivales directos. De esta manera, el Lobo ganó tres puntos que son fundamentales para empezar a asegurarse la clasificación a la Copa Sudamericana y soñar con la Libertadores, mientras que el Globo no pudo meterse en la pelea de arriba.
Ignacio Fernández, autor del primer gol de Gimnasia y Esgrima de La Plata. (@GimnasiaOficial)
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)
Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)
Belgrano (2°B) – Independiente (7°A)
Boca (3°A) – Huracán (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Newell’s (8°A)
Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)
Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)
Argentinos (3°B) – Gimnasia (M) (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 44 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Independiente – 42 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Sarmiento – 39 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- San Lorenzo – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 32 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO