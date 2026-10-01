Alineaciones de Independiente e Instituto por la Liga Profesional: formaciones probables

Se viene Independiente vs. Instituto este viernes 2 de octubre en el Estadio Libertadores de América desde las 19:15 hora de Argentina por la Liga Profesional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Independiente e Instituto
Independiente:
- Ezequiel Ávila (lesión isquiotibial)
- Jonathan De Irastorza (rotura de ligamentos cruzados)
- Santiago Mele (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Instituto:
- Jhon Córdoba (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Luca Rafaelli (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Fernando Alarcón (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- Iker Álvarez (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Cómo llegan Independiente e Instituto
Independiente viene de ganarle 2-1 a Unión y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Instituto viene de ganarle 3-1 a Talleres y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Independiente e Instituto
Independiente (4-3-3): Rodrigo Rey, Facundo Zabala, Juan Miguel Arrayago, Juan Manuel Fedorco, Leonardo Godoy, Maximiliano Meza, Ivan Marcone, Mateo Pérez Curci, Matias Abaldo, Iván Andrés Morales Bravo, Santiago Montiel. DT: Jádson Viera.
Instituto (3-4-3): Marcos Ledesma, Leonel Mosevich, Jonathan Galvan, Agustin Massaccesi, Diego Sosa, Gustavo Abregu, Matias Gallardo, Giuliano Cerato, Alex Nahuel Luna, Matias Tissera, Jeremias Lazaro. DT: Diego Flores.
Suplentes de Independiente: Joaquín Blázquez, Franco Calderon, Santiago Arias, Luciano Cabral, Lautaro Millan, Josias Palais, Tomás Parmo, David Martinez, Felipe Tempone, Sebastian Valdez, Ramiro Martino.
Suplentes de Instituto: Fernando Rubén Alarcón, Hernán De La Fuente, Nicolas Guerra, Jonas Acevedo, Facundo Suarez, Matías Fonseca, Ignacio Mendez, Lucas Sanseviero, Jhon Emerson Córdoba Mosquera, Andres Meli, Agustin Bravo, Emanuel Sittaro, Wilder Viera.
La previa de Independiente e Instituto: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 2 de octubre
- Hora: 19:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Libertadores de América
- Historial: 15 cruces — Independiente ganó 7, Instituto ganó 3 y empataron 5
- Último antecedente: 17/03/2026: Instituto 2-1 Independiente
- Próximo partido de Independiente: vs. Talleres, lunes 12 de octubre
- Próximo partido de Instituto: vs. Boca Juniors, viernes 9 de octubre