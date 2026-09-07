Alineaciones de Unión vs. Instituto por la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026

El Tatengue y la Gloria se encuentran frente a frente con el objetivo en común de cosechar tres puntos muy importantes.

Este lunes, en el marco de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Unión de Santa Fe e Instituto de Córdoba se encuentran frente a frente con el Estadio 15 de Abril como testigo y como escenario.

Por un lado, el combinado anfitrión arriba a este espectáculo luchando por un lugar entre los ocho clasificados a octavos de final. Paralelamente, el Tatengue arrastra dos victorias en serie en el certamen doméstico: 3-1 vs. Aldosivi en Mar del Plata y 4-1 vs. Sarmiento de Junín en Santa Fe.

Por el otro, Instituto viene arrastrando una campaña realmente positiva. De hecho, con solamente un empate, la Gloria quedará en la primera colocación de la Zona A del Clausura. Además, acumula nada más ni nada menos que seis compromisos sin perder.

Las formaciones de Unión vs. Instituto

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Instituto: Marcos Ledesma; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Tissera y Alex Luna.

La previa de Unión vs. Instituto

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Las posiciones del Torneo Clausura