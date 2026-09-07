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Torneo Clausura

Alineaciones de Unión vs. Instituto por la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026

El Tatengue y la Gloria se encuentran frente a frente con el objetivo en común de cosechar tres puntos muy importantes.

Instituto visita a Unión buscando la punta.
© Prensa UniónInstituto visita a Unión buscando la punta.

Este lunes, en el marco de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Unión de Santa Fe e Instituto de Córdoba se encuentran frente a frente con el Estadio 15 de Abril como testigo y como escenario.

Por un lado, el combinado anfitrión arriba a este espectáculo luchando por un lugar entre los ocho clasificados a octavos de final. Paralelamente, el Tatengue arrastra dos victorias en serie en el certamen doméstico: 3-1 vs. Aldosivi en Mar del Plata y 4-1 vs. Sarmiento de Junín en Santa Fe.

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Por el otro, Instituto viene arrastrando una campaña realmente positiva. De hecho, con solamente un empate, la Gloria quedará en la primera colocación de la Zona A del Clausura. Además, acumula nada más ni nada menos que seis compromisos sin perder.

Las formaciones de Unión vs. Instituto

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Instituto: Marcos Ledesma; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Tissera y Alex Luna.

La previa de Unión vs. Instituto

Las posiciones del Torneo Clausura

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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