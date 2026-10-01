Independiente vs. Instituto: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 11 de la Liga Profesional

Independiente e Instituto se enfrentan este viernes 2 de octubre, en el Estadio Libertadores de América, por la fecha 11 de la Liga Profesional. Los detalles de la televisación.

El puntero de la Liga Profesional visita el viernes 2 de octubre el Estadio Libertadores de América, con Independiente obligado a cortar la ventaja que le sacó Instituto en la tabla.

Independiente necesita ganar para meterse de lleno en la pelea de arriba, mientras que Instituto puede estirar su diferencia como líder si se lleva los tres puntos de Avellaneda.

Horario del partido

Argentina: 19:15 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Independiente llega con una levantada clara: ganó sus dos últimos partidos, de visitante ante Unión y antes ante Central Córdoba, con el empate ante San Lorenzo en el medio como único traspié reciente. Son 17 puntos en diez fechas y el sexto puesto, una ubicación que no refleja del todo el nivel que viene mostrando en las últimas semanas.

Instituto, en cambio, es el único equipo que no baja del primer lugar: suma 22 unidades en la misma cantidad de partidos y llega de golear 3-1 a Talleres después de haber superado también a Estudiantes de Río Cuarto. La derrota ante Unión quedó atrás y el equipo cordobés encadena triunfos que lo sostienen arriba de todos.

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El historial entre Independiente e Instituto

El historial entre ambos tiene a Independiente como dominador claro: de los 15 enfrentamientos se quedó con 7, Instituto ganó 3 y hubo 5 empates, con una diferencia de goles amplia a favor del Rojo, 25 contra 13. Sin embargo, en los cruces más recientes Instituto se mostró firme: le ganó el último antecedente y empató el anterior, señal de que la historia favorable a Independiente no se traduce automáticamente en los partidos de hoy.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/03/2026 Instituto vs. Independiente 2-1 Liga Profesional Argentina 30/08/2025 Instituto vs. Independiente 0-0 Liga Profesional Argentina 22/02/2025 Independiente vs. Instituto 2-0 Liga Profesional Argentina 19/07/2024 Instituto vs. Independiente 3-1 Liga Profesional Argentina 18/02/2024 Instituto vs. Independiente 0-2 Liga Profesional Argentina 24/09/2023 Independiente vs. Instituto 0-0 Liga Profesional Argentina 05/03/2023 Independiente vs. Instituto 2-2 Liga Profesional Argentina 01/06/2014 Instituto vs. Independiente 1-2 Primera Nacional 02/12/2013 Independiente vs. Instituto 2-0 Primera Nacional 01/02/2006 Instituto vs. Independiente 0-5 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Boca Juniors vs. Unión — viernes 2 de octubre, 21:30 hs

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — viernes 2 de octubre, 21:30 hs

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — sábado 3 de octubre, 14:45 hs

Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs

Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs

Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs

Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs

Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs

Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis