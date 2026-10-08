Alineaciones de Instituto y Boca Juniors por la Torneo Clausura: formaciones probables

Instituto y Boca Juniors se enfrentan este viernes 9 de octubre en el Estadio Presidente Peron por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Instituto vs. Boca Juniors este viernes 9 de octubre en el Estadio Presidente Peron desde las 19:30 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Instituto y Boca Juniors

Instituto:

Jhon Córdoba (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Luca Rafaelli (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Iker Álvarez (ausencia)

Fernando Alarcón (ausencia)

Boca Juniors:

Camilo Rey Domenech (lesión muscular; vuelve en una semana)

Alan Velasco (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Tomás Belmonte (lesión de meniscos)

Adam Bareiro (lesión de espalda)

Tomás Aranda (tobillo fracturado)

Agustín Marchesín (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Cómo llegan Instituto y Boca Juniors

Instituto viene de ganarle 4-1 a Independiente y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Boca Juniors viene de ganarle 3-0 a Unión y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Instituto y Boca Juniors

Instituto (3-4-3): Marcos Ledesma, Jonathan Galvan, Leonel Mosevich, Agustin Massaccesi, Diego Sosa, Matias Gallardo, Gustavo Abregu, Giuliano Cerato, Alex Nahuel Luna, Matias Tissera, Jeremias Lazaro. DT: Diego Flores.

Boca Juniors (4-2-3-1): Alvaro Montero, Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo, Dylan Gorosito, Marco Pellegrino, Milton Delgado, Angel Romero, Williams Alarcon, Sebastian Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Suplentes de Instituto: Hernán De La Fuente, Fernando Rubén Alarcón, Nicolas Guerra, Jonas Acevedo, Facundo Suarez, Matías Fonseca, Ignacio Mendez, Wilder Viera, Lucas Sanseviero, Lorenzo Albarracin, Agustin Bravo, Emanuel Sittaro.

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Suplentes de Boca Juniors: Miguel Merentiel, Leonel Flores, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Facundo Herrera, Leandro Lozano, Jorge Figal, Milton Giménez, Leandro Brey, Javier Garcia, Malcom Braida, Ayrton Costa, Rodrigo Battaglia.

La previa de Instituto y Boca Juniors: todo lo que hay que saber