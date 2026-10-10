Talleres vs. Independiente: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Talleres necesita cortar una racha negativa y el domingo 11 de octubre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, tiene enfrente a un Independiente que viene de un golpe duro en Instituto.
Ninguno de los dos atraviesa su mejor momento en el Clausura, pero los puntos pesan para escalar posiciones en una tabla donde ambos todavía tienen margen de reacción.
Horario del partido
- Argentina: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
La actualidad de ambos equipos
El local llega golpeado: cayó como local ante Belgrano y antes había perdido de visitante con Instituto, un bache que lo dejó en la mitad baja de la tabla con apenas 8 puntos en 11 partidos. La victoria ante Unión quedó lejos y Talleres necesita volver a sumar de local para no complicarse más en la temporada.
Independiente, en cambio, llega con 17 unidades y una posición más cómoda, aunque el presente inmediato no es alentador: perdió 4-1 como local frente a Instituto en su última presentación. Antes había ganado como visitante ante Unión y empatado con San Lorenzo, así que el equipo alterna rendimientos y buscará mostrar una cara distinta en Córdoba.
El historial entre Talleres e Independiente
El historial entre ambos tiene a Independiente como el más ganador: de 28 enfrentamientos se quedó con 14 triunfos, por 10 de Talleres y 5 empates, con una diferencia de gol favorable también para el Rojo. Sin embargo, en los enfrentamientos más recientes la cosa cambió: Talleres se impuso dos veces seguidas como visitante en Avellaneda, en 2025 y en marzo de este año, cortando una historia que durante años le había sido esquiva.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Independiente vs. Talleres
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|21/07/2025
|Independiente vs. Talleres
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|29/01/2025
|Talleres vs. Independiente
|2-3
|Liga Profesional Argentina
|11/05/2024
|Independiente vs. Talleres
|1-3
|Liga Profesional Argentina
|15/04/2024
|Independiente vs. Talleres
|2-2
|Liga Profesional Argentina
|26/11/2023
|Talleres vs. Independiente
|3-2
|Liga Profesional Argentina
|28/01/2023
|Talleres vs. Independiente
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|28/09/2022
|Independiente vs. Talleres
|0-0
|Copa Argentina
|11/06/2022
|Independiente vs. Talleres
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|19/01/2022
|Talleres vs. Independiente
|1-3
|Torneos de Verano
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
- Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
- Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
- Sarmiento vs. River Plate — miércoles 14 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Talleres e Independiente se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Talleres suma 8 puntos en el torneo.
- Independiente suma 17 puntos en el torneo.