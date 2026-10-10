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Torneo Clausura

Talleres vs. Independiente: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Talleres e Independiente se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Talleres Cordoba vs. Independiente Avellaneda, Torneo Clausura
Talleres Cordoba vs. Independiente Avellaneda, Torneo Clausura

Talleres necesita cortar una racha negativa y el domingo 11 de octubre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, tiene enfrente a un Independiente que viene de un golpe duro en Instituto.

Ninguno de los dos atraviesa su mejor momento en el Clausura, pero los puntos pesan para escalar posiciones en una tabla donde ambos todavía tienen margen de reacción.

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Horario del partido

  • Argentina: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

El local llega golpeado: cayó como local ante Belgrano y antes había perdido de visitante con Instituto, un bache que lo dejó en la mitad baja de la tabla con apenas 8 puntos en 11 partidos. La victoria ante Unión quedó lejos y Talleres necesita volver a sumar de local para no complicarse más en la temporada.

Independiente, en cambio, llega con 17 unidades y una posición más cómoda, aunque el presente inmediato no es alentador: perdió 4-1 como local frente a Instituto en su última presentación. Antes había ganado como visitante ante Unión y empatado con San Lorenzo, así que el equipo alterna rendimientos y buscará mostrar una cara distinta en Córdoba.

El historial entre Talleres e Independiente

El historial entre ambos tiene a Independiente como el más ganador: de 28 enfrentamientos se quedó con 14 triunfos, por 10 de Talleres y 5 empates, con una diferencia de gol favorable también para el Rojo. Sin embargo, en los enfrentamientos más recientes la cosa cambió: Talleres se impuso dos veces seguidas como visitante en Avellaneda, en 2025 y en marzo de este año, cortando una historia que durante años le había sido esquiva.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Independiente vs. Talleres1-2Liga Profesional Argentina
21/07/2025Independiente vs. Talleres1-2Liga Profesional Argentina
29/01/2025Talleres vs. Independiente2-3Liga Profesional Argentina
11/05/2024Independiente vs. Talleres1-3Liga Profesional Argentina
15/04/2024Independiente vs. Talleres2-2Liga Profesional Argentina
26/11/2023Talleres vs. Independiente3-2Liga Profesional Argentina
28/01/2023Talleres vs. Independiente0-1Liga Profesional Argentina
28/09/2022Independiente vs. Talleres0-0Copa Argentina
11/06/2022Independiente vs. Talleres1-0Liga Profesional Argentina
19/01/2022Talleres vs. Independiente1-3Torneos de Verano

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
  • Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
  • Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
  • Sarmiento vs. River Plate — miércoles 14 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Talleres e Independiente se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Talleres suma 8 puntos en el torneo.
  • Independiente suma 17 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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