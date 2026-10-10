Talleres vs. Independiente: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Talleres e Independiente se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Talleres necesita cortar una racha negativa y el domingo 11 de octubre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, tiene enfrente a un Independiente que viene de un golpe duro en Instituto.

Ninguno de los dos atraviesa su mejor momento en el Clausura, pero los puntos pesan para escalar posiciones en una tabla donde ambos todavía tienen margen de reacción.

Horario del partido

Argentina: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

El local llega golpeado: cayó como local ante Belgrano y antes había perdido de visitante con Instituto, un bache que lo dejó en la mitad baja de la tabla con apenas 8 puntos en 11 partidos. La victoria ante Unión quedó lejos y Talleres necesita volver a sumar de local para no complicarse más en la temporada.

Independiente, en cambio, llega con 17 unidades y una posición más cómoda, aunque el presente inmediato no es alentador: perdió 4-1 como local frente a Instituto en su última presentación. Antes había ganado como visitante ante Unión y empatado con San Lorenzo, así que el equipo alterna rendimientos y buscará mostrar una cara distinta en Córdoba.

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El historial entre Talleres e Independiente

El historial entre ambos tiene a Independiente como el más ganador: de 28 enfrentamientos se quedó con 14 triunfos, por 10 de Talleres y 5 empates, con una diferencia de gol favorable también para el Rojo. Sin embargo, en los enfrentamientos más recientes la cosa cambió: Talleres se impuso dos veces seguidas como visitante en Avellaneda, en 2025 y en marzo de este año, cortando una historia que durante años le había sido esquiva.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Independiente vs. Talleres 1-2 Liga Profesional Argentina 21/07/2025 Independiente vs. Talleres 1-2 Liga Profesional Argentina 29/01/2025 Talleres vs. Independiente 2-3 Liga Profesional Argentina 11/05/2024 Independiente vs. Talleres 1-3 Liga Profesional Argentina 15/04/2024 Independiente vs. Talleres 2-2 Liga Profesional Argentina 26/11/2023 Talleres vs. Independiente 3-2 Liga Profesional Argentina 28/01/2023 Talleres vs. Independiente 0-1 Liga Profesional Argentina 28/09/2022 Independiente vs. Talleres 0-0 Copa Argentina 11/06/2022 Independiente vs. Talleres 1-0 Liga Profesional Argentina 19/01/2022 Talleres vs. Independiente 1-3 Torneos de Verano

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

Sarmiento vs. River Plate — miércoles 14 de octubre, 19:00 hs

En síntesis