Franco Colapinto tuvo una mala clasificación en el GP de Singapur: larga 15°

El piloto argentino no pudo hacer una buena vuelta en la Q2 y se verá obligado a remontar varias posiciones este domingo.

Sábado para el olvido para Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El piloto argentino comenzó el día con un abandono en la primera vuelta de la carrera Sprint y luego tuvo una mala clasificación en el segundo turno.

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Si bien logró avanzar a Q2, en la segunda etapa de la qualy falló en sus dos intentos de vuelta rápida y quedó eliminado en el puesto 16. Sin embargo, ganará una posición en la parrilla y largará 15° por una penalización de George Russell (parte último por superar el límite de cambios de unidad de potencia).

Normalmente Franco suele acercarse al Top 10 cuando no logra avanzar a Q3, pero en esta oportunidad sufrió un toque contra el muro en su último intento de vuelta rápida y fue superado por el resto de los pilotos.

¡LA REACCIÓN EN EL BOX DE ALPINE ES LA DE TODOS! Colapinto venía cerrando su vuelta y mejorando los tiempos, pero sufrió un leve toque contra el muro y no pudo avanzar a Q3.



📌 Largará en P15



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/MyhL5GI1zb — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Su compañer de equipo –Pierre Gasly– sí clasificó a Q3 y largará 8°, mientras que Max Verstappen consiguió la pole position (al igual que en la clasificación Sprint) y buscará completar un fin de semana perfecto en el Circuito Urbano Marina Bay.

Parrilla de la carrera del GP de Singapur 2026

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes)

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Hora y dónde ver la carrera del GP de Singapur 2026

La carrera principal del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 se disputará este domingo 10 de octubre desde las 09:00 hs (República Argentina). Además, se podrá ver a través de las pantallas de Disney+, Fox Sports y F1TV.