Los entretelones de cómo River hizo socio a Messi y qué decisión tomó con el palco que le dio

Stefano Di Carlo invitó a la Pulga a su despacho para entregarle algunos obsequios tras disputar su último partido en la Selección Argentina.

La relación entre River y la AFA no es la idea. Hace años que es así, pero en todo este tiempo hubo momentos de calma y otros más complejos, como es el actual. Desde el Millonario tomaron la decisión de hacer público su descontento con el manejo del fútbol argentino, mientras que desde Viamonte -siempre mediante los laderos del presidente- hubo una serie de chicanas, especialmente luego de la última reunión de Comité Ejecutivo, en el cual los de Núñez regresaron luego de algunos meses de ausencia.

El pasado martes se escribió un nuevo capítulo en esta especie de rivalidad y lo tuvo a Lionel Messi como protagonista. La Pulga disputó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina y lo hizo en el Estadio Monumental, la casa del combinado nacional. Allí, River aprovechó la presencia del astro para realizarle un homenaje.

El propio Stefano Di Carlo recibió a Lionel Messi y no solamente le regaló una camiseta -la versión especial por el 125° aniversario del club- sino que además le dio una plaqueta especial y además un carnet de socio honorario. Por su parte, la Pulga devolvió la gentileza con una camiseta -la versión que utilizó ante Benín- con una dedicatoria para todo el pueblo riverplatense, la cual ya se exhibe en el Museo River.

"Para la gente de River con mucho cariño, Leo" ✍️⚪🔴⚪



Tras su reconocimiento como Socio Honorario, en la inolvidable jornada de su despedida de la Selección, el capitán argentino autografió su última camiseta albiceleste, dedicada a los hinchas de River.



El Presidente… pic.twitter.com/6ogYAMP64L — River Plate (@RiverPlate) October 7, 2026

Los entretelones del encuentro entre Di Carlo y Messi

Bolavip pudo saber en exclusiva cómo se gestó la reunión entre Di Carlo y Messi el día de la despedida del astro de la Selección Argentina. Desde River entendieron que era una situación ideal para brindarle un homenaje a la Pulga y tomaron la decisión de invitarlo ese mismo martes, en la antesala del duelo ante Benín, a dirigirse a la oficina del presidente.

Sin consultarlo con la AFA, algo que no es para nada obligatorio, desde River le indicaron a Lionel Messi que Stefano Di Carlo lo esperaba con algunas sorpresas en su oficina. La Pulga se dirigió hasta su despacho -el cual queda a unos 5 minutos a pie de la zona de vestuarios- y allí le entregó la camiseta, la plaqueta y el carnet de socio honorario.

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Stefano Di Carlo le entregó una plaqueta y el carnet de socio honorario a Messi. (Foto: Prensa River).

Lionel Messi recibió estas distinciones con una sonrisa en el rostro y se prestó para sacarse las fotos de rigor. Por otro lado, compartió algunas palabras con el máximo mandatario del Millonario y este medio también pudo saber que saludó al personal presente y hasta se prestó para sacarse fotos, en una clara muestra de humildad que lo pinta de cuerpo entero.

¿Qué hará River con el palco que le cedió a la familia Messi?

En 2023, River tomó la decisión de cederle el Palco número 1 a la familia de Lionel Messi para que ellos dispongan qué hacer con él. Si bien algunos rumores indicaron que eso cambiaría ahora que la Pulga se retiró de la Selección Argentina, pero Bolavip pudo saber en exclusiva que eso no es así en absoluto, que el palco quedará a disposición de Leo y su familia para cuando deseen utilizarlo, ya sea en eventos deportivos o musicales.

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La camiseta que River le regaló a Messi. (Foto: Prensa River).

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