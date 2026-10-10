Boca hoy: los partidos que se perdería Paredes, la enfermería y el rechazo del hincha a un jugador

Todas las novedades del Xenize de esta sábado 10 de octubre, el día posterior al empate ante Instituto en Córdoba por la fecha 12 del Clausura.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este sábado 10 de octubre de 2026, el día después de empatar 2 a 2 ante Instituto en Córdoba. La lesión de Leandro Paredes en el centro de la escena: cuántos partidos se perdería y la lista completa de lesionados. Por otro lado, los hinchas cuestionaron a un titular ante la Gloria y cómo podría formar el próximo martes ante Vasco da Gama por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana.

¿Cuántos partidos se perdería Paredes?

Fue una noche negra para Leandro Paredes la del viernes pasado cuando Boca visitó a Instituto en Córdoba y se volvió con un punto a Buenos Aires tras empatar 2 a 2. Rodolfo Arruabarrena había decidido cuidar a los habituales titulares para que lleguen de la mejor manera al duelo ante Vasco da Gama por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana y por eso el volante campeón del mundo fue suplente.

A los 9 minutos del segundo tiempo, Leandro Paredes ingresó al campo de juego en lugar de Milton Delgado, pero apenas 17 minutos después se tuvo que retirar y fue reemplazado por Santiago Ascacibar. El motivo fue que sintió una molestia en el isquiotibial derecho, el mismo que lo tuvo a maltraer hace algunos meses.

Paredes se colocó hielo en la zona y prácticamente ni estuvo en el banco de suplentes, sino que se retiró a la zona de vestuarios. Si bien todavía no se realizó los estudios correspondientes, se estima que el volante sufrió un desgarro que lo sacaría de las canchas entre tres semanas y un mes.

A Boca se le vienen partidos de suma importancia y Paredes podría perderse varios de ellos. Es que de confirmarse un desgarro, recién podría volver cerca del 30 de octubre, a días del Superclásico en La Bombonera. El volante se perdería los dos partidos de las semifinales de la Copa Sudamericana y los partidos del Clausura ante Talleres e Independiente. Habrá que ver cómo evoluciona de cara al partido contra River, a disputarse el 1 de noviembre.

Leandro Paredes. (Foto: Getty).

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La lista de lesionados de Boca

Leandro Paredes – posible desgarro

– posible desgarro Tomás Aranda – fractura de peroné

– fractura de peroné Alan Velasco – desgarro

– desgarro Tomás Belmonte – rotura de menisco externo

– rotura de menisco externo Adam Bareiro – discopatía lumbar

– discopatía lumbar Agustín Marchesín – rotura de ligamentos cruzados

Tomás Aranda. (Foto: Getty).

Los hinchas apuntaron contra Braida

Boca visitó a Instituto en Córdoba por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. Fue un partido intenso, cambiante, con errores groseros y con un claro apuntado por los hinchas de Boca: Malcom Braida. Rodolfo Arruabarrena apostó por el ex San Lorenzo como lateral por derecha, pero su rendimiento lejos estuvo de ser el ideal.

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Braida no logró hacer pie sobre su sector. Fue autor de la falta que derivó en el primer tanto de Instituto. Por otro lado, no logró lastimar en sus escaladas. El ex San Lorenzo no mostró tampoco una buena cara en defensa. Por tal motivo, fue el jugador más cuestionado por los hinchas del Xeneize.

El Xenieze y la Gloria igualaron 2 a 2. Los de Arruabarrena estuvieron abajo en el marcador en dos oportunidades, pero gracias a Enner Valencia y Miguel Merentiel lograron llegar a la igualdad. De esta manera, Boca ya puede enfocarse en lo que será la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

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La probable formación vs. Vasco da Gama

El próximo martes 13 de octubre, a partir de las 21.30 horas, Boca recibirá a Vasco da Gama por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. Si bien resta la confirmación de Rodolfo Arruabarrena, el once que saldría desde el arranque es: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Rodolfo Arruabarrena. (Foto: Getty).

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