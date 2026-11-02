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Torneo Clausura

Alineaciones de Platense y Central Córdoba para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Platense y Central Córdoba se enfrentan este lunes 2 de noviembre en el Estadio Ciudad de Vicente López por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Platense vs. Central Cordoba, Torneo Clausura
Platense vs. Central Cordoba, Torneo Clausura

Platense recibe a Central Córdoba este lunes 2 de noviembre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López. Platense viene de ganarle 2-1 a Gimnasia de Mendoza y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Central Córdoba viene de caer 0-5 ante Vélez y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Platense y Central Córdoba

Platense (4-2-3-1): Juan Cozzani, Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Iván Gómez, Bautista Merlini, Pablo Ferreira, Kevin Retamar, Gonzalo Lencina, Juan Carlos Gauto. DT: Martín Palermo.

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Central Córdoba (4-2-3-1): Alan Aguerre, Santiago Moyano, Nicolás Garrido, Yuri Casermeiro, Darío Jorge Cáceres Ovelar, Matías Vera, Leonardo Sequeira, Federico Rodríguez, Fernando Martínez, Michael Santos, Diego Barrera. DT: Sebastián Domínguez.

Bajas y ausentes de Platense y Central Córdoba

Platense:

  • Luciano Giménez (luxación de hombro; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Nicolás Sumavil (esguince de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Nicolás López (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Santiago Quirós (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

Central Córdoba:

  • Fernando Juárez (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Felipe Aguilar (lesión de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Isma Ruiz (ausencia; vuelve en 1 fecha)
  • Álex Martín (expulsión; vuelve en 1 fecha)
  • Alejandro Maciel (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Platense y Central Córdoba: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 2 de noviembre
  • Hora: 19:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Ciudad de Vicente López
  • Historial: 11 cruces — Platense ganó 4, Central Córdoba ganó 4 y empataron 3
  • Último antecedente: 20/04/2026: Central Córdoba 4-3 Platense
  • Próximo partido de Platense: vs. San Lorenzo, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Central Córdoba: vs. Lanús, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
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