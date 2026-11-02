Alineaciones de Platense y Central Córdoba para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Platense y Central Córdoba se enfrentan este lunes 2 de noviembre en el Estadio Ciudad de Vicente López por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Platense recibe a Central Córdoba este lunes 2 de noviembre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López. Platense viene de ganarle 2-1 a Gimnasia de Mendoza y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Central Córdoba viene de caer 0-5 ante Vélez y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Platense y Central Córdoba

Platense (4-2-3-1): Juan Cozzani, Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Iván Gómez, Bautista Merlini, Pablo Ferreira, Kevin Retamar, Gonzalo Lencina, Juan Carlos Gauto. DT: Martín Palermo.

Central Córdoba (4-2-3-1): Alan Aguerre, Santiago Moyano, Nicolás Garrido, Yuri Casermeiro, Darío Jorge Cáceres Ovelar, Matías Vera, Leonardo Sequeira, Federico Rodríguez, Fernando Martínez, Michael Santos, Diego Barrera. DT: Sebastián Domínguez.

Bajas y ausentes de Platense y Central Córdoba

Platense:

Luciano Giménez (luxación de hombro; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Nicolás Sumavil (esguince de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Nicolás López (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Santiago Quirós (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

Central Córdoba:

Fernando Juárez (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Felipe Aguilar (lesión de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Isma Ruiz (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Álex Martín (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Alejandro Maciel (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Platense y Central Córdoba: todo lo que hay que saber

Día: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre Hora: 19:00 (hora de Argentina)

19:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Ciudad de Vicente López

Estadio Ciudad de Vicente López Historial: 11 cruces — Platense ganó 4, Central Córdoba ganó 4 y empataron 3

11 cruces — Platense ganó 4, Central Córdoba ganó 4 y empataron 3 Último antecedente: 20/04/2026: Central Córdoba 4-3 Platense

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