Alineaciones de Platense y Central Córdoba para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Platense recibe a Central Córdoba este lunes 2 de noviembre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López. Platense viene de ganarle 2-1 a Gimnasia de Mendoza y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Central Córdoba viene de caer 0-5 ante Vélez y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Platense y Central Córdoba
Platense (4-2-3-1): Juan Cozzani, Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Iván Gómez, Bautista Merlini, Pablo Ferreira, Kevin Retamar, Gonzalo Lencina, Juan Carlos Gauto. DT: Martín Palermo.
Central Córdoba (4-2-3-1): Alan Aguerre, Santiago Moyano, Nicolás Garrido, Yuri Casermeiro, Darío Jorge Cáceres Ovelar, Matías Vera, Leonardo Sequeira, Federico Rodríguez, Fernando Martínez, Michael Santos, Diego Barrera. DT: Sebastián Domínguez.
Bajas y ausentes de Platense y Central Córdoba
Platense:
- Luciano Giménez (luxación de hombro; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Héctor Bobadilla (esguince de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Nicolás Sumavil (esguince de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Nicolás López (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Gonzalo Goñi (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Santiago Quirós (lesión de meniscos; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Tomás Nasif (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
Central Córdoba:
- Fernando Juárez (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Felipe Aguilar (lesión de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Isma Ruiz (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- Álex Martín (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Alejandro Maciel (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Platense y Central Córdoba: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 2 de noviembre
- Hora: 19:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Ciudad de Vicente López
- Historial: 11 cruces — Platense ganó 4, Central Córdoba ganó 4 y empataron 3
- Último antecedente: 20/04/2026: Central Córdoba 4-3 Platense
- Próximo partido de Platense: vs. San Lorenzo, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Central Córdoba: vs. Lanús, domingo 8 de noviembre