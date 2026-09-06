Alineaciones de Racing y Atlético Tucumán por la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026

En Avellaneda, la Academia y el Decano se encuentran frente a frente bajo la órbita de la octava fecha del certamen doméstico.

Este domingo, en el marco de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Racing Club y Atlético Tucumán se encuentran frente a frente con el Cilindro de Avellaneda como testigo y como escenario.

La Academia desembarca en este compromiso ocupando el último lugar de la tabla de posiciones de la Zona B del propio certamen doméstico y con muchas dudas con respecto a la continuidad de Juan Pablo Vojvoda al frente de la dirección técnica.

Paralelamente, el Decano goza de un presente bastante más auspicioso, con 10 unidades en sus primeros 7 partidos, presentando serias posibilidades de meterse en los octavos de final del Torneo Clausura tras un trabajo interesante de Julio Falcioni como entrenador.

Las formaciones de Racing y Atlético Tucumán

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Matko Miljevic; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

La previa de Racing vs. Atlético Tucumán

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Las posiciones del Torneo Clausura