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Torneo Clausura

Alineaciones de Tigre y Banfield por la Torneo Clausura: formaciones probables

Tigre y Banfield se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio José Dellagiovanna por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tigre vs. Banfield, Torneo Clausura
Tigre vs. Banfield, Torneo Clausura

Se viene Tigre vs. Banfield este sábado 10 de octubre en el Estadio José Dellagiovanna desde las 19:15 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Tigre y Banfield

Tigre:

  • Mauro Méndez (esguince de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Pity Martinez (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Ramon Arias (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Nicolás Dubersarsky (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Simón Rivero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de octubre de 2026)
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Banfield:

  • Lautaro Gomez (ausencia)
  • Alexander Machado (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Favio Álvarez (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • John Manuel Arteaga (lesión en la ingle; vuelve a principios de octubre de 2026)

Cómo llegan Tigre y Banfield

Tigre viene de caer 1-2 ante Argentinos Juniors y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Banfield viene de empatar 1-1 con Rosario Central y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tigre y Banfield

Tigre (4-4-2): Felipe Zenobio, Federico Alvarez, Alan Barrionuevo, Joaquin Laso, Valentin Moreno, Santiago Lopez, Bruno Leyes, Santiago Gonzalez, Jabes Saralegui, Jerónimo Dómina, Ignacio Russo Cordero. DT: Diego Dabove.

Banfield (4-3-3): Diego Rodriguez, Luis Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro, Federico Medina, Tomas Adoryan, Santiago Esquivel, Lisandro Pinero, Adrian Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

Suplentes de Tigre: Martin Garay, Tiago Serrago, Guillermo Soto, Manuel Fernández, Alfio Oviedo, Sebastian Medina, Gonzalo Requena, Ian Subiabre, Lautaro Morales, Juan Villalba, Luciano Minniti, Ignacio Peluffo.

Suplentes de Banfield: Nehuen Paz, Brandon Oviedo, Jeremias Acosta, Lautaro Cano, Lautaro Villegas, Santiago Lopez, Gino Santilli, Matías Hernández, Federico Anselmo, Nacho Pais, Renzo Malanca.

La previa de Tigre y Banfield: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 19:15 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio José Dellagiovanna
  • Historial: 22 cruces — Tigre ganó 9, Banfield ganó 10 y empataron 3
  • Último antecedente: 21/03/2026: Banfield 1-0 Tigre
  • Próximo partido de Tigre: vs. Independiente Rivadavia, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Banfield: vs. Argentinos Juniors, sábado 17 de octubre
Redacción Bolavip
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