Alineaciones de Tigre y Banfield por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Tigre vs. Banfield este sábado 10 de octubre en el Estadio José Dellagiovanna desde las 19:15 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Tigre y Banfield
Tigre:
- Mauro Méndez (esguince de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Pity Martinez (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Ramon Arias (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Nicolás Dubersarsky (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Simón Rivero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de octubre de 2026)
Banfield:
- Lautaro Gomez (ausencia)
- Alexander Machado (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Favio Álvarez (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- John Manuel Arteaga (lesión en la ingle; vuelve a principios de octubre de 2026)
Cómo llegan Tigre y Banfield
Tigre viene de caer 1-2 ante Argentinos Juniors y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Banfield viene de empatar 1-1 con Rosario Central y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Tigre y Banfield
Tigre (4-4-2): Felipe Zenobio, Federico Alvarez, Alan Barrionuevo, Joaquin Laso, Valentin Moreno, Santiago Lopez, Bruno Leyes, Santiago Gonzalez, Jabes Saralegui, Jerónimo Dómina, Ignacio Russo Cordero. DT: Diego Dabove.
Banfield (4-3-3): Diego Rodriguez, Luis Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro, Federico Medina, Tomas Adoryan, Santiago Esquivel, Lisandro Pinero, Adrian Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.
Suplentes de Tigre: Martin Garay, Tiago Serrago, Guillermo Soto, Manuel Fernández, Alfio Oviedo, Sebastian Medina, Gonzalo Requena, Ian Subiabre, Lautaro Morales, Juan Villalba, Luciano Minniti, Ignacio Peluffo.
Suplentes de Banfield: Nehuen Paz, Brandon Oviedo, Jeremias Acosta, Lautaro Cano, Lautaro Villegas, Santiago Lopez, Gino Santilli, Matías Hernández, Federico Anselmo, Nacho Pais, Renzo Malanca.
La previa de Tigre y Banfield: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 19:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio José Dellagiovanna
- Historial: 22 cruces — Tigre ganó 9, Banfield ganó 10 y empataron 3
- Último antecedente: 21/03/2026: Banfield 1-0 Tigre
- Próximo partido de Tigre: vs. Independiente Rivadavia, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Banfield: vs. Argentinos Juniors, sábado 17 de octubre