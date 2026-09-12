Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Alineaciones de Talleres y Unión para el duelo de la fecha 9 del Torneo Clausura

Los dos clubes del interior llegan necesitados de un triunfo, aunque sus realidades son completamente diferentes en este Clausura.

Choque de realidades: Talleres y Unión se miden por la fecha 9
© Talleres - UniónChoque de realidades: Talleres y Unión se miden por la fecha 9

Talleres recibe a Unión de Santa Fe este sábado desde las 20:00 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un choque trascendental correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

La “T” llega con mucha urgencia de sumar a tres para empezar a salir del fondo de su zona, mientras que el Tatengue viaja a Córdoba en un gran momento y buscará un triunfo para consolidarse en lo más alto de la tabla.

+ Seguinos en

El equipo dirigido por Omar De Felippe no la viene pasando bien en el campeonato. Tras una dura caída por 1-0 ante San Lorenzo en la jornada pasada, el conjunto albiazul apenas suma cinco unidades y necesita reaccionar imperiosamente ante su gente.

Por el lado de la visita, el clima es diametralmente opuesto. Los comandados por Leonardo Madelón llegan en plena levantada, acumulando 13 puntos y viniendo de un triunfazo por 3-2 sobre Instituto.

Las probables alineaciones de Talleres y Unión

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Valentín Fascendini (o Román Riquelme), Gabriel Báez; Juan Sforza, Franco Cristaldo; Valentín Depietri, Giovanni Baroni, Rick; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Misael Aguirre (o Julián Palacios). DT: Leonardo Madelón.

La previa de Talleres y Unión: todo lo que tenés que saber

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones