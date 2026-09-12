Alineaciones de Talleres y Unión para el duelo de la fecha 9 del Torneo Clausura

Los dos clubes del interior llegan necesitados de un triunfo, aunque sus realidades son completamente diferentes en este Clausura.

Talleres recibe a Unión de Santa Fe este sábado desde las 20:00 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un choque trascendental correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

La “T” llega con mucha urgencia de sumar a tres para empezar a salir del fondo de su zona, mientras que el Tatengue viaja a Córdoba en un gran momento y buscará un triunfo para consolidarse en lo más alto de la tabla.

El equipo dirigido por Omar De Felippe no la viene pasando bien en el campeonato. Tras una dura caída por 1-0 ante San Lorenzo en la jornada pasada, el conjunto albiazul apenas suma cinco unidades y necesita reaccionar imperiosamente ante su gente.

Por el lado de la visita, el clima es diametralmente opuesto. Los comandados por Leonardo Madelón llegan en plena levantada, acumulando 13 puntos y viniendo de un triunfazo por 3-2 sobre Instituto.

Las probables alineaciones de Talleres y Unión

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Valentín Fascendini (o Román Riquelme), Gabriel Báez; Juan Sforza, Franco Cristaldo; Valentín Depietri, Giovanni Baroni, Rick; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Misael Aguirre (o Julián Palacios). DT: Leonardo Madelón.

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