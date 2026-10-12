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Torneo Clausura

Arde la tabla anual: los partidos que le quedan al top 5 del Torneo Clausura

Con doce puntos en disputa, la diferencia es mínima entre Independiente Rivadavia, Boca, Argentinos Juniors, Rosario Central y Vélez.

Arde la tabla anual: los partidos que le quedan al top 5 del Torneo Clausura
Arde la tabla anual: los partidos que le quedan al top 5 del Torneo Clausura

Se aproxima el final de la etapa regular del Torneo Clausura. Con la culminación de la fecha 12 este lunes, quedan apenas cuatro jornadas en las que todos los equipos de la primera división definirán su suerte.

De momento, el único equipo de los 30 que tienen sellado su destino es Estudiantes de Río Cuarto, quien consumó su descenso tras la derrota ante River. El segundo descenso, los puestos de copas internacionales y el título de la tabla anual aún deben resolverse.

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Justamente la zona alta de la anual está que arde. Hay apenas tres puntos de diferencia entre el líder actual y el quinto, por lo que cinco equipos se pelearán mano a mano para quedarse con el primer puesto al culminar la etapa regular del Clausura.

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Independiente Rivadavia posee 52 unidades, Boca y Argentinos 51, Rosario Central llegó a los 50 puntos y Vélez quedó con 49. Todos ellos tendrán un fixture complejo hasta la culminación de este torneo, incluyendo clásicos y duelos entre sí según el caso. A continuación, lo que le queda a cada uno de ellos.

Los partidos que le quedan a los cinco de arriba de la tabla anual

Independiente Rivadavia

  • Fecha 13: Tigre – Local
  • Fecha 14: Argentinos Juniors – Visitante
  • Fecha 15: Banfield – Local
  • Fecha 16: Gimnasia de Mendoza – Visitante

Boca

  • Fecha 13: Talleres – Local
  • Fecha 14: Independiente – Visitante
  • Fecha 15: River – Local
  • Fecha 16: Defensa – Visitante
    *Tendrá partidos ante Vasco da Gama por las semifinales de la Sudamericana y ante Banfield por las semis de la Copa Argentina.

Argentinos Juniors

  • Fecha 13: Banfield – Visitante
  • Fecha 14: Independiente Rivadavia – Local
  • Fecha 15: Atlético Tucumán – Visitante
  • Fecha 16: Huracán – Local

Rosario Central

  • Fecha 13: Atlético Tucumán – Visitante
  • Fecha 14: Huracán – Local
  • Fecha 15: Sarmiento – Visitante
  • Fecha 16: Estudiantes de Río Cuarto – Local

Vélez

  • Fecha 13: Gimnasia de Mendoza – Local
  • Fecha 14: Central Córdoba – Visitante
  • Fecha 15: San Lorenzo – Local
  • Fecha 16: Unión – Visitante

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  7. Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Lanús – 44 puntos
  12. Defensa y Justicia – 43 puntos
  13. Independiente – 42 puntos
  14. Huracán – 41 puntos
  15. Barracas Central – 39 puntos
  16. Sarmiento – 38 puntos
  17. Gimnasia (M) – 36 puntos
  18. San Lorenzo – 36 puntos
  19. Talleres – 35 puntos
  20. Unión – 34 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Banfield – 31 puntos
  25. Atlético Tucumán – 28 puntos
  26. Platense – 27 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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