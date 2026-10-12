Arde la tabla anual: los partidos que le quedan al top 5 del Torneo Clausura

Se aproxima el final de la etapa regular del Torneo Clausura. Con la culminación de la fecha 12 este lunes, quedan apenas cuatro jornadas en las que todos los equipos de la primera división definirán su suerte.

De momento, el único equipo de los 30 que tienen sellado su destino es Estudiantes de Río Cuarto, quien consumó su descenso tras la derrota ante River. El segundo descenso, los puestos de copas internacionales y el título de la tabla anual aún deben resolverse.

Justamente la zona alta de la anual está que arde. Hay apenas tres puntos de diferencia entre el líder actual y el quinto, por lo que cinco equipos se pelearán mano a mano para quedarse con el primer puesto al culminar la etapa regular del Clausura.

Independiente Rivadavia posee 52 unidades, Boca y Argentinos 51, Rosario Central llegó a los 50 puntos y Vélez quedó con 49. Todos ellos tendrán un fixture complejo hasta la culminación de este torneo, incluyendo clásicos y duelos entre sí según el caso. A continuación, lo que le queda a cada uno de ellos.

Los partidos que le quedan a los cinco de arriba de la tabla anual

Independiente Rivadavia

Fecha 13: Tigre – Local

Fecha 14: Argentinos Juniors – Visitante

Fecha 15: Banfield – Local

Fecha 16: Gimnasia de Mendoza – Visitante

Boca

Fecha 13: Talleres – Local

Fecha 14: Independiente – Visitante

Fecha 15: River – Local

Fecha 16: Defensa – Visitante

*Tendrá partidos ante Vasco da Gama por las semifinales de la Sudamericana y ante Banfield por las semis de la Copa Argentina.

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Argentinos Juniors

Fecha 13: Banfield – Visitante

Fecha 14: Independiente Rivadavia – Local

Fecha 15: Atlético Tucumán – Visitante

Fecha 16: Huracán – Local

Rosario Central

Fecha 13: Atlético Tucumán – Visitante

Fecha 14: Huracán – Local

Fecha 15: Sarmiento – Visitante

Fecha 16: Estudiantes de Río Cuarto – Local

Vélez

Fecha 13: Gimnasia de Mendoza – Local

Fecha 14: Central Córdoba – Visitante

Fecha 15: San Lorenzo – Local

Fecha 16: Unión – Visitante

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La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 44 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Independiente – 42 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 38 puntos Gimnasia (M) – 36 puntos San Lorenzo – 36 puntos Talleres – 35 puntos Unión – 34 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 27 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026