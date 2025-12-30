Argentinos Juniors encontró al reemplazante de Chiquito Romero en una figura del Torneo Clausura

El paso de Sergio Romero por Argentinos Juniors no fue el mejor. Tras llegar libre de Boca, ‘Chiquito’ fue titular en la final de la Copa Argentina, en la que su equipo empató 2 a 2 con Independiente Rivadavia de Mendoza y cayó en la posterior definición por penales, en donde el arquero no tapó ningún remate.

Como consecuencia del bajo nivel que mostró, desde el Bicho de La Paternal decidieron no renovar el vínculo del experimentado golero, y es por eso que ya salieron al mercado de pases en búsqueda de su reemplazante para que se adueñe del arco hasta el regreso del Ruso Rodríguez.

Acorde a lo informado por el periodista Germán García Grova, Argentinos Juniors está interesado en incorporar a Nacho Arce, el arquero que se destacó a lo largo del año en Deportivo Riestra, equipo con el que logró la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez en la historia del club.

Siguiendo con la información, la fuente citada indicó que por parte de Malevo quieren retener al golero, por lo que la oferta tendrá que ser irrechazable, ya que el ex San Martín de Tucumán y Platense es uno de los referentes para el entrenador Gustavo Benítez.

Nacho Arce, el arquero que busca Argentinos Juniors.

Así las cosas, en los próximos días el Bicho de La Paternal podría realizar la primera oferta formal para adquirir un porcentaje de la ficha de Arce, ya que quieren cerrar su llegada de cara a la fase previa dos de la Copa Libertadores, instancia en la que se enfrentará a Barcelona de Ecuador.

Cabe destacar que ante la posible salida de su arquero, Deportivo Riestra ya salió al mercado de pases y cerró la incorporación de Gastón ‘Chila’ Gómez, quien llegó proveniente de Racing a préstamo hasta diciembre 2026, con una opción de compra.

Los números de Nacho Arce en Deportivo Riestra

Desde su llegada al Malevo a mediados de 2023, el arquero de 33 años disputó un total de 97 partidos, en los que recibió 77 goles y mantuvo su arco en 0 en 49 oportunidades. Además, recibió 9 amarillas en 8741 minutos en cancha.

