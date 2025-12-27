El motivo por el que Enzo Pérez desistió de jugar en Argentinos Juniors

Tras no renovar su contrato con River este año, Enzo Pérez analiza dónde continuar con su carrera futbolística. La opción más firme era la de Argentinos Juniors, que ya le había hecho una oferta luego de varios días de conversaciones. Sin embargo, el pase se cayó en las últimas horas.

Pese a todo el interés del Bicho de La Paternal, el proyecto futbolístico y la siempre seductora Copa Libertadores, las negociaciones con el ex capitán del Millonario no llegaron a buen puerto. El jugador continuará evaluando opciones para su futuro.

Según lo informado por César Luis Merlo, Enzo y Argentinos no se pusieron de acuerdo en lo económico. La última propuesta del club no estuvo a la altura de las exigencias del mediocampista central. Por ese motivo, el pase se cayó y ahora Enzo estudia otras ofertas.

“Nos gusta, quisimos tener una reunión en privado y salió por todos lados. Ojalá en algún momento pueda estar con nosotros, estamos charlando”, había declarado días atrás Raúl Sanzotti, Director Deportivo de la institución de La Paternal.

La última temporada de Enzo Pérez

Durante 2025, Enzo Pérez fue alternando entre titularidades y suplencias en el Millonario. Su temporada se cerró con 37 apariciones oficiales, sin goles ni asistencias, 8 tarjetas amarillas recibidas y 1 expulsión.

Sumando sus dos ciclos, disputó 279 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que convirtió 6 goles, repartió 10 asistencias, le sacaron 86 tarjetas amarillas y 5 expulsiones. En lo colectivo y a nivel internacional, ganó: Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019. En lo doméstico, conquistó: 2 Torneos Locales, 2 Copa Argentina, 2 Trofeos de Campeones y 2 Supercopas Argentinas.

