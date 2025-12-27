Es tendencia:
Argentinos Juniors

El motivo por el que Enzo Pérez desistió de jugar en Argentinos Juniors

El mendocino venía negociando para jugar en el Bicho, pero el pase se cayó.¿Qué pasó?

Por Joaquín Alis

Tras no renovar su contrato con River este año, Enzo Pérez analiza dónde continuar con su carrera futbolística. La opción más firme era la de Argentinos Juniors, que ya le había hecho una oferta luego de varios días de conversaciones. Sin embargo, el pase se cayó en las últimas horas.

Pese a todo el interés del Bicho de La Paternal, el proyecto futbolístico y la siempre seductora Copa Libertadores, las negociaciones con el ex capitán del Millonario no llegaron a buen puerto. El jugador continuará evaluando opciones para su futuro.

Según lo informado por César Luis Merlo, Enzo y Argentinos no se pusieron de acuerdo en lo económico. La última propuesta del club no estuvo a la altura de las exigencias del mediocampista central. Por ese motivo, el pase se cayó y ahora Enzo estudia otras ofertas.

Nos gusta, quisimos tener una reunión en privado y salió por todos lados. Ojalá en algún momento pueda estar con nosotros, estamos charlando”, había declarado días atrás Raúl Sanzotti, Director Deportivo de la institución de La Paternal.

La última temporada de Enzo Pérez

Durante 2025, Enzo Pérez fue alternando entre titularidades y suplencias en el Millonario. Su temporada se cerró con 37 apariciones oficiales, sin goles ni asistencias, 8 tarjetas amarillas recibidas y 1 expulsión.

Sumando sus dos ciclos, disputó 279 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que convirtió 6 goles, repartió 10 asistencias, le sacaron 86 tarjetas amarillas y 5 expulsiones. En lo colectivo y a nivel internacional, ganó: Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019. En lo doméstico, conquistó: 2 Torneos Locales, 2 Copa Argentina, 2 Trofeos de Campeones y 2 Supercopas Argentinas.

DATOS CLAVE

  • Enzo Pérez no renovó su contrato con River y analiza su futuro futbolístico.
  • El pase a Argentinos Juniors se cayó por falta de acuerdo económico.
  • El mediocampista rechazó la oferta del Bicho y continúa evaluando otras propuestas.
Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

