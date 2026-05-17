Luego de algunas malas actuaciones, River logró revertir la situación y, tanto contra Gimnasia como también ante Rosario Central, mostró una muy diferente: jugó bien, cambió la actitud y los superó casi sin sobresaltos a dos equipos que atravesaban un gran presente. Los de Eduardo Coudet se impusieron en la última semana -siempre jugando en el Estadio Monumental- a San Lorenzo, el Lobo y el Canalla y así sacaron pasaje a la final del Torneo Apertura.
Con su lugar asegurado en la final, River espera rival. Este domingo, a partir de las 17 horas, Argentinos Juniors recibirá a Belgrano en La Paternal por la semifinal del Torneo Apertura. Del vencedor del duelo entre el Bicho y el Pirata saldrá el segundo finalista del certamen que se disputa en el primer semestre del año.
Los hinchas dejaron en claro a quién prefieren en la final
A través de una encuesta realizada por Bolavip en su canal de WhatsApp, los hinchas de River votaron a qué rival prefieren en la final del Apertura. Los resultados fueron contundentes: más de 3.300 hinchas afirmaron que prefieren jugar contra Belgrano, mientras que fueron más de 1.100 los que se quedaron con Argentinos Juniors.
¿Cómo le fue a River contra Argentinos y contra Belgrano en la temporada regular?
River visitó a Argentinos Juniors en La Paternal el 12 de febrero de 2026 por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura y cayó por 1 a 0 con un tanto de Hernán López Muñoz en lo que fue uno de los últimos partidos de Marcelo Gallardo como DT del Millonario.
Casi dos meses más tarde, el 5 de abril, ya con Eduardo Coudet en el banco de suplentes, River recibió a Belgrano por la fecha número 13 de la Zona B. Los de Núñez se impusieron por 3 a 0 con dos goles de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio.
¿Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Apertura 2026?
River y el vencedor del duelo entre Belgrano y Argentinos Juniors se verán las caras el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 15.30 horas en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se esperan más de 50 mil espectadores para presenciar la gran final del Torneo Apertura.
DATOS CLAVE
- River clasificó a la final del Torneo Apertura tras vencer consecutivamente a tres rivales.
- El segundo finalista saldrá del partido entre Argentinos Juniors y Belgrano a las 17 horas.
- Más de 3.300 hinchas de River votaron en WhatsApp que prefieren enfrentar a Belgrano.