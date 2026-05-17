El Millonario derrotó por 1 a 0 a Rosario Central y sacó boleto para jugar la gran final el domingo 24 en el Kempes de Córdoba.

Luego de algunas malas actuaciones, River logró revertir la situación y, tanto contra Gimnasia como también ante Rosario Central, mostró una muy diferente: jugó bien, cambió la actitud y los superó casi sin sobresaltos a dos equipos que atravesaban un gran presente. Los de Eduardo Coudet se impusieron en la última semana -siempre jugando en el Estadio Monumental- a San Lorenzo, el Lobo y el Canalla y así sacaron pasaje a la final del Torneo Apertura.

Con su lugar asegurado en la final, River espera rival. Este domingo, a partir de las 17 horas, Argentinos Juniors recibirá a Belgrano en La Paternal por la semifinal del Torneo Apertura. Del vencedor del duelo entre el Bicho y el Pirata saldrá el segundo finalista del certamen que se disputa en el primer semestre del año.

Los hinchas dejaron en claro a quién prefieren en la final

A través de una encuesta realizada por Bolavip en su canal de WhatsApp, los hinchas de River votaron a qué rival prefieren en la final del Apertura. Los resultados fueron contundentes: más de 3.300 hinchas afirmaron que prefieren jugar contra Belgrano, mientras que fueron más de 1.100 los que se quedaron con Argentinos Juniors.

¿Cómo le fue a River contra Argentinos y contra Belgrano en la temporada regular?

River visitó a Argentinos Juniors en La Paternal el 12 de febrero de 2026 por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura y cayó por 1 a 0 con un tanto de Hernán López Muñoz en lo que fue uno de los últimos partidos de Marcelo Gallardo como DT del Millonario.

Casi dos meses más tarde, el 5 de abril, ya con Eduardo Coudet en el banco de suplentes, River recibió a Belgrano por la fecha número 13 de la Zona B. Los de Núñez se impusieron por 3 a 0 con dos goles de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio.

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¿Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Apertura 2026?

River y el vencedor del duelo entre Belgrano y Argentinos Juniors se verán las caras el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 15.30 horas en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se esperan más de 50 mil espectadores para presenciar la gran final del Torneo Apertura.

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