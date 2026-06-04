El atacante de Racing de Estrasburgo, que se pierde el Mundial por lesión, habló sobre la chance de regresar al fútbol argentino y en qué condiciones lo haría.

Tras una enorme temporada en Racing de Estrasburgo, Joaquín Panichelli se posicionó como una opción concreta para la Selección Argentina en el Mundial 2026. A 3 meses de la cita, el delantero sufrió una rotura de ligamentos cruzados y se quedó sin chances de representar a la Albiceleste.

Mientras que el atacante afronta la recuperación para regresar a las canchas en el arranque de 2027, visitó Paren la Mano en Vorterix y habló sobre su actualidad, pero también sobre cómo ve su carrera en el futuro. En ese contexto, Mario Pergolini le acercó una propuesta informal.

El periodista, reconocido hincha de Boca y exvicepresidente en la última gestión de Jorge Amor Ameal, bromeó sobre la actualidad del futbolista y lanzó: “Estoy ahorrando para traérmelo a él de 9. ¿Irías a Boca?”.

✒️Panichelli sobre si jugaría en Boca:



“No podría, no quiero. Estoy muy identificado con River”



Festejan los Tribumillos. pic.twitter.com/TyAROi2EVP — Paren la mano (@parenlamanok) June 4, 2026

“No puedo responder, pero no. No podría. No puedo y no quiero. Estoy muy identificado con River, la verdad”, respondió rápidamente Panichelli, que surgió de las inferiores del Millonario, aunque se marchó libre sin haber podido debutar en la Primera por no estar en la consideración de Martín Demichelis en 2022.

Además, reveló que espera poder jugar en el fútbol argentino y que no esperaría hasta el final de su carrera para cumplirlo: “Tiene sus cosas. Si no lo pudiste vivir, te queda esa espinita de ir a los estadios, de esa pasión, de las hinchadas, de lo que sea. No me gustaría volver de grande, que te quedás en el área paradito. Tengo 23. Espero que me queden varios años en Europa”.

Publicidad

Las sensaciones de Panichelli sobre la lesión que lo dejó afuera del Mundial

“Fue antes del partido con Mauritania en una jugada sencilla. Después, en los primeros días, hacía el duelo y me preguntaba por qué me había pasado esto. Sobre todo porque yo ya tuve la experiencia de la otra pierna, y sabes todo lo que viene: el quirófano, estar un mes con las muletas y demás”, recordó el delantero.

Y siguió: “Te cae todo eso junto y eso es lo duro. Una vez que ya pasa, es otra cosa. Estoy acá en Argentina, puedo disfrutar con mis amigos, mi familia. La verdad es que no tengo rencor de ese día o de esa situación. Incluso una vez que pasó, después de la operación pido volver a hablar con el cuerpo técnico y les agradecí la oportunidad de la convocatoria. Vamos a tener revancha. El que abandona no tiene premio”.

Datos clave

Joaquín Panichelli descartó jugar en Boca por estar muy identificado con River.

descartó jugar en Boca por estar muy identificado con River. Rotura de ligamentos cruzados dejó al delantero cordobés fuera del Mundial 2026.

cruzados dejó al delantero cordobés fuera del Mundial 2026. 23 años tiene el atacante del Racing de Estrasburgo que regresará en 2027.