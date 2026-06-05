Una foto que ilusiona a todos los hinchas: Mastantuono y Echeverri jugaron un picado con la de River

Las joyas de la cantera del Millonario se encuentran en Buenos Aires luego de una temporada irregular en el fútbol europeo.

Históricamente, River formó a enormes futbolistas. De sus canteras surgieron cracks de la talla de Ángel Labruna, Alfredo Di Stéfano, Enrique Omar Sívori, Norberto Alonso, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y, más acá en el tiempo se destacan jugadores como Julián Alvarez, Exequiel Palacios o Enzo Fernández, por poner algunos ejemplos. Quienes también se formaron en Núñez y descollaron en sus primeras actuaciones en Primera División fueron Claudio Echeverri y Franco Mastantuono.

Lamentablemente, los hinchas de River no tuvieron la oportunidad de disfrutaron por mucho tiempo de ellos dos. El mercado es cada vez más agresivo y las potencias hacen prácticamente lo que quieren con los cracks latinoamericanos. Manchester City se llevó a Claudio Echeverri, mientras que Real Madrid hizo lo propio con Franco Mastantuono.

El llevárselos apurados, sin siquiera todavía haberse establecido en la Primera de River hizo que las experiencias de ambos futbolistas en sus respectivos clubes no sea la ideal. Echeverri jugó poco y nada en el City antes de marcharse a préstamo a Bayer Leverkusen primero y a Girona después. Mastantuono, por su parte, no tuvo una buena temporada en Real Madrid y podría ser cedido.

Una foto que ilusiona

En las últimas horas se hizo público que River quiere volver a contar con Echeverri y Mastantuono. El Millonario busca que lleguen a préstamo, pero la realidad es que sus clubes difícilmente acepten que vuelvan a Sudamérica, por lo que todo quedará en un deseo.

El pasado jueves, Claudio Echeverri compartió una foto junto a Franco Mastantuono en la que ambos estaban con las camisetas de River. Mastan tenía la titular con la que brilló en su corto paso por el club, mientras que el Diablito la suplente de la última temporada.

SE DIVIERTEN LOS PIBES. Mastantuono y Echeverri en acción, con la camiseta del club que los vio crecer… ¿Se puede soñar con su regreso a RIVER en este mercado de pases?



📹 IG/crandoncamp pic.twitter.com/GMtplvA1XB — SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026

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La foto se dio en el marco de un picado informal que ambos futbolistas disputaron en Crandon Camp, un espacio que suelen utilizar los futbolistas profesionales que se desempeñan en el extranjero cuando están en Buenos Aires. Cabe recordar que tanto Echeverri como Mastantuono no fueron seleccionados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026.

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